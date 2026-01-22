Viktor Orban, replică pentru Zelenski după discursul de la Davos: „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, premierul ungar Viktor Orban a reacționat la criticile lui Volodimir Zelenski din timpul discursului de la Davos. Orban a precizat că Ungaria nu își va schimba poziția.

„Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată. Eu sunt un om liber care serveşte poporul ungar. Dumneata eşti un om aflat într-o poziţie dificilă, incapabil sau nedorind să pună capăt unui război aflat acum în al patrulea an – în ciuda faptului că preşedintele SUA oferă toată asistenţa posibilă”, spune Orban în postarea de pe Facebook.

Cu toate acestea, premierul ungar a mai precizat că Budapesta va acorda sprijin umanitar ucrainenilor refugiați.

„Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Poporul ucrainean, în pofida insultelor tale selective, se poate baza în continuare pe Ungaria pentru electricitate, combustibil şi sprijin pentru refugiaţi. Restul îl va reglementa viaţa şi fiecare va primi ceea ce merită”, a mai scris Orban.

Declarațiile lui Zelenski la Davos

Reacția premierului ungar vine după ce joi, la Davos, Zelenski a criticat mai mulți lideri europeni. El a făcut apel la țările de pe continent să nu permită capitalelor lor să devină „mici Moscove”.

El a subliniat că Europa trebuie să facă mai mult pentru a sprijini Ucraina, nu numai la nivel militar, ci și la nivel politic și economic. De asemenea, Zelenski a mai spus că Europa are nevoie de forțe armate unite care să poată „apăra cu adevărat Europa astăzi”.

Liderul de la Kiev a menționat, în discursul său, necesitatea unității și responsabilității Europei, pentru că în opinia sa, pasivitatea și divizarea nu fac decât să avantajeze Moscova.