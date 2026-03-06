Kievul acuză Budapesta de „terorism de stat” după reținerea a 7 angajați ai băncii

Kievul a declarat vineri dimineață că Budapesta a reținut fără explicații șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a precizat că aceștia transportau numerar între Austria și Ucraina, parte a activității lor obișnuite, scrie Kyiv Post.

„Astăzi, la Budapesta, autoritățile ungare au luat efectiv ostatici șapte cetățeni ucraineni. Motivele pentru aceasta sunt în prezent necunoscute, la fel ca și starea lor sau posibilitatea de a-i contacta”, a spus Sybiha.

„Acești șapte ucraineni sunt angajați ai băncii de stat Oschadbank. Conduceau două mașini bancare care tranzitau între Austria și Ucraina, transportând numerar ca parte a unui serviciu regulat între băncile de stat.”, a adăugat el.

Andrii Sybiha a acuzat Budapesta de „luare de ostatici și furt de bani” și a anunțat că ministerul de externe ucrainean a trimis o notă oficială prin care solicită eliberarea celor șapte cetățeni.

„De fapt, este vorba despre Ungaria care ia ostatici și fură bani. Dacă aceasta este aceeași «forță» pe care a invocat-o domnul Orban mai devreme astăzi, atunci este forța unui grup criminal. Aceasta este terorism de stat și extorcare”, a spus ministrul, referindu-se la amenințarea premierului ungar Viktor Orban de a folosi „forța” pentru a forța Ucraina să restabilească fluxul de petrol rusesc prin Ungaria.

Disputa dintre cele două țări a reapărut în ultimele săptămâni din cauza fluxului de petrol rusesc către Europa, cu puțin înainte de alegerile generale din Ungaria.

Budapesta și Slovacia au cerut Ucrainei să repare conducta Drujba, iar Ungaria a blocat pachetul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro al UE pentru a exercita presiuni.

Kievul a refuzat, spunând că nu este responsabil pentru daunele provocate de Moscova.

Joi, tensiunile au crescut iarăși după ce ministrul de externe ungar a vizitat Moscova și a primit doi prizonieri de război ucraineni, declarând că va „rupe blocada petrolieră ucraineană prin forță”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că conducta ar putea fi funcțională teoretic în „o lună până la o lună și jumătate”, dar a adăugat că „asta nu înseamnă că tot ce a fost distrus va fi complet restaurat”.

„Sperăm că nicio persoană din Uniunea Europeană nu va bloca 90 de miliarde de euro sau prima tranșă din cele 90 de miliarde de euro… Altfel, vom da adresa acestei persoane Forțelor Armate, oamenilor noștri. Să-l sune și să vorbească cu el în limba lor.”, a avertizat Zelenski.