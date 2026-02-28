Ungaria, comisie comună cu Slovacia pentru verificarea conductei Drujba. Orbán: Zelenski minte, instalația este funcțională

Budapesta și Bratislava acuză Ucraina că a blocat politic livrările de petrol către cele două țări. „Am convenit cu prim-ministrul Robert Fico să înființăm o comisie ungaro-slovacă de investigare pentru a clarifica situația conductei Drujba”, a transmis Orbán vineri, pe X. El a precizat că sarcina acestei comisii va fi „să meargă la fața locului și să se convingă, cu propriii ochi, de realitate”.

Orbán: Zelenski minte și la Bruxelles

Orbán a cerut public ca inspectorii să primească acces în Ucraina. „Îi solicit președintelui Zelenski să permită accesul inspectorilor ungari și slovaci și să repornească imediat conducta Drujba”, a scris premierul ungar.

El susține că livrările nu au fost reluate din motive politice: „Știm că instalația este operațională. Știm că livrările către Ungaria nu au fost reluate din cauza unei decizii politice a președintelui Zelenski”. Premierul ungar a adăugat că liderul ucrainean ar ascunde adevărul inclusiv față de oficialii de la Bruxelles: „Merge la Bruxelles și susține că această conductă nu poate fi repornită”.

„Refuză inspecțiile și ascunde adevărul”

În cea mai recentă reacție, Orbán l-a acuzat direct pe Volodimir Zelenski că minte. „Să fie clar: președintele Zelenski minte. Știm că nu există niciun obstacol tehnic pentru care petrolul să nu poată veni în Ungaria prin conducta Drujba”, a declarat el.

Premierul ungar susține că Ucraina „refuză inspecțiile și ascunde adevărul” și a avertizat că situația „continuă să pună în pericol securitatea energetică a Ungariei”. „Transporturile de petrol trebuie reluate imediat”, a transmis Orbán, subliniind că Ungaria își va proteja securitatea energetică.