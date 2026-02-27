UPDATE: RO-Alert în nordul județului Tulcea, după semnalarea unor ținte aeriene lângă granița cu Ucraina. Dronă doborâtă lângă Chilia Veche

UPDATE 2 – Dronă doborâtă lângă Chilia Veche . Alerta a fost oprită la 10:12

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în dimineața zilei de 27 februarie, o dronă detectată în spațiul aerian ucrainean, în apropiere de nordul județului Tulcea, a determinat emiterea unui nou mesaj RO-Alert la ora 08:45.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Fetești au decolat pentru monitorizare, iar la ora 09:13 drona a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană, la aproximativ 9 km de Chilia Veche, foarte aproape de graniță.

Echipe specializate verifică posibilitatea existenței unor resturi pe teritoriul României. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 10:12.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația, în strânsă cooperare cu aliații din NATO.

UPDATE 08:48 – Un nou mesaj RO-Alert emis în nordul județului Tulcea

Autoritățile au transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 08:48 pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând din nou populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

În mesajul transmis este menționat caracterul de alertă extremă, iar cetățenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa acestora, oamenii sunt îndemnați să rămână în interiorul locuinței, departe de geamuri și pereți exteriori.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute, potrivit informațiilor transmise de ISU.

Autoritățile precizează că măsurile au caracter preventiv și sunt luate în contextul monitorizării situației din proximitatea graniței cu Ucraina.

Știrea inițială:

Potrivit comunicatului transmis de ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost trimis prin sistemul național de avertizare la solicitarea autorităților competente în monitorizarea spațiului aerian, în baza informărilor primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene.

Autoritățile au precizat că măsura a avut un caracter strict preventiv, pentru a permite cetățenilor să adopte eventuale măsuri de autoprotecție în cazul apariției unor riscuri.

Conform ISU Tulcea, începând cu ora 07:47, măsura de alertare aeriană a fost ridicată.

Pe durata situației nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112, iar autoritățile au subliniat că mesajele RO-Alert sunt utilizate pentru informarea rapidă a populației în situații care pot genera pericole.

„Mesajele RO-Alert au un rol preventiv și sunt utilizate pentru a informa rapid populația în situații care pot genera riscuri, astfel încât cetățenii să poată adopta din timp măsuri de autoprotecție”, a transmis ISU Tulcea.