Pe mai multe drumuri din vestul țării au fost amplasate panouri prin care șoferii sunt avertizați cu privire la riscul de roaming involuntar, care poate duce la costuri suplimentare.
Șoferi avertizați asupra riscului de roaming involuntar. Panouri amplasate pe șosele
Foto: DRDP Timișoara
Cosmin Pirv
04 feb. 2026, 11:05, Social

Astfel de panouri au fost amplasate pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, la granița cu Serbia.

Indicatoarele avertizează asupra riscului de roaming involuntar, un fenomen care poate genera costuri suplimentare fără ca utilizatorii să părăsească efectiv teritoriul României.

„Aceste panouri îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români. Recomandarea este simplă: verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, anunță DRDP Timișoara.

Indicatoarele au fost deja amplasate sau sunt în curs de amplasare pe următoarele drumuri naționale din apropierea frontierei, respectiv: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche.

