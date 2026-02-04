Cum exploata clanul „Muti” românii în Spania

O organizație criminală care racola muncitori români și-i exploata în agricultură în Spania a fost destructurată în provincia Sevilla, în urma unui raid de proporții, potrivit stiridiaspora.ro.

17 persoane (printre care și liderii organizației) au fost arestate de poliție, sub acuzarea că au exploatat muncitori români în Sevilla.

În urma raidului, organizat în colaborare cu poliția română, 8 muncitori au fost eliberați.

recrutați cu minciuni

Victimele erau cetățeni români și fuseseră toți recrutați din Alexandria, prin anunțuri pe rețelele de socializare de către membrii aceleiași familii.

Aceștia le promiteau locuri de muncă în agricultură în Sevilla, municipiul Cantillana.

Oamenii erau apoi duși în Spania, unde aveau să fie cazați în condiții inumane și sub controlul permanent al organizației criminale.

Oamenii nu doar că nu erau înscriși în asigurările sociale, dar li se spunea că au datorii ce provin din costurile deplasării, pe care trebuia să le achite lucrând în diferite exploatații agricole.

Datorii inventate

Opt victime ale acestei rețele au fost eliberate în urma acțiunilor de intervenție ale polițiștilor spanioli și români.

Victimele au fost seduse de promisiunile rețelei „Muti”, care le mințea că vor avea salarii bune și condiții de viață și de muncă optime, dar realitatea de care aveau să se lovească era cruntă.

Totul pornea de când acestea acceptau oferta făcută de reprezentanții clanului la telefon: aceștia suportau costurile de transport, iar, când oamenii ajungeau în Spania, li se spunea că au acumulat datorii pe care trebuia să le achite lucrând în agricultură.

Ture lungi, fără odihnă

Transportul se făceau cu autobuzul.

Muncitorii lucrau ture lungi, de luni până duminică și în condiții meteorologice nefavorabile.

Odată ajunși la cazare, aceștia nu scăpau de supravegherea permanentă a membrilor clanului.

La raidul poliției, au fost confiscați 1.700 de euro în numerar, telefoane mobile de ultimă generație și numeroase documente relevante pentru anchetă.

„Muti” e doar unul dintre multele clanuri de acest fel, destructurate

Clanul destructurat în această săptămână este doar unul dintre multele care se ocupă cu exploatarea și traficul de persoane în vederea muncii, din 2022 încoace.

Mai multe organizații criminale românești au abordat aceeași manieră de recrutare a unor oameni disperați să muncească pentru a-și întreține familiile.

Cel puțin 100 de persoane ale acestor clanuri au ajuns după gratii.