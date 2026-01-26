Prima pagină » Comunicate » Agricultura ca sursă ce alimentează viitorul energiei curate

Agricultura ca sursă ce alimentează viitorul energiei curate

Marcarea Zilei Internaționale a Energiei Curate sărbătorită pe 26 ianuarie Autor: Andre Negreiros, Lider Comercial, Europa Centrală și de Est, Corteva Agriscience
Agricultura ca sursă ce alimentează viitorul energiei curate
Mediafax
26 ian. 2026, 17:52, Comunicate

Dezbaterile globale privind energia curată se concentrează de obicei pe ceea ce poate fi construit: mai multe panouri solare, parcuri eoliene mai mari și baterii cu durată lungă de viață. Se acordă mult mai puțină atenție a ceea ce poate fi cultivat. Totuși, unele dintre cele mai practice soluții pentru reducerea emisiilor vin din agricultură.

Puține sectoare ilustrează acest lucru mai bine decât aviația și transportul greu. Aviația singură reprezintă aproximativ 2–3% din emisiile globale și, spre deosebire de transportul rutier, nu are o cale ușoară spre electrificare. Combustibilul sustenabil pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă sunt printre puținele opțiuni viabile pe termen scurt. Cererea crește rapid: se estimează că consumul global de SAF va crește de la aproximativ 1 milion de tone în 2024 la până la 10 milioane de tone până la finalul deceniului, în timp ce cererea de motorină regenerabilă ar putea aproape să se dubleze în aceeași perioadă.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Pensii cu 628 lei mai mari pentru pensionarii din aceste orașe din România. Avem lista completă
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor