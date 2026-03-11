Hisense, lider global în 2025 pe segmentele televizoarelor de peste 100 de inch și Laser TV

Totodată, Hisense și-a menținut poziția de lider mondial și în categoria Laser TV, marcând al șaptelea an consecutiv pe primul loc la nivel global, cu o cotă de piață de 70,3% în 2025. Rezultatele confirmă forța brandului în unele dintre cele mai relevante și competitive categorii din industria display-urilor de mari dimensiuni, unde inovația tehnologică și capacitatea de a livra produse la scară largă au un rol esențial.

Această evoluție reflectă investițiile constante pe care le face Hisense în dezvoltarea tehnologiilor avansate de afișare, în special în zona RGB MiniLED. În calitate de pionier al tehnologiei RGB MiniLED, Hisense a contribuit decisiv la evoluția acesteia, de la faza de cercetare până la comercializarea pe scară largă, construind avantaje clare în ceea ce privește acuratețea culorilor, controlul luminozității și confortul vizual, mai ales pe ecrane ultra-large.

