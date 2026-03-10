Prima pagină » Comunicate » Unde pot fi predate pentru reciclare deșeurile electrice și bateriile consumate

Unde pot fi predate pentru reciclare deșeurile electrice și bateriile consumate

Românii devin din ce în mai preocupați de modul corect de debarasare de deșeurile electrice și de bateriile uzate, însă informația despre soluțiile existente nu ajunge suficient de clar la publicul larg. Un studiu din 2023, dezvoltat în cadrul proiectului european ECOSWEEE, arǎta că peste jumătate dintre români (52%) consideră importantă reciclarea aparatelor mici și a bateriilor, pentru ei și pentru familia lor, dar doar 16% știu clar unde sǎ se debaraseze de baterii, iar doar 10% pot spune concret opțiunile pentru echipamente electrice uzate.
Mediafax
10 mart. 2026, 18:09, Comunicate

“Tot mai mulți români au devenit conștienți de importanța colectării separate a deșeurilor, implicit a deșeurilor electrice şi electronice (DEEE). În acest sens, ECOTIC oferă o gamǎ de opțiuni concrete de predare a acestora: la magazinele de electronice, în rețelele de retail care preiau DEEE în sistemul 1:1 în momentul achiziției unui nou echipament, la punctele de colectare municipale sau la cele din rețeaua ECOTIC, precum şi prin intermediul operatorilor noștri autorizați, prin completarea formularului de comanda de pe site-ul www.ecotic.ro. Sperǎm cǎ în acest an, odată cu deschiderea a cât mai multor CAV-uri (centre de aport voluntar) la nivel național, cetățenii sǎ aibă la dispoziție facilitǎți moderne de predare a tuturor tipurilor de deșeuri la fel ca în majoritatea țǎrilor europene”, declarǎ Valentin Negoițǎ, Președinte ECOTIC.

