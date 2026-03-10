Unde pot fi predate pentru reciclare deșeurile electrice și bateriile consumate

“Tot mai mulți români au devenit conștienți de importanța colectării separate a deșeurilor, implicit a deșeurilor electrice şi electronice (DEEE). În acest sens, ECOTIC oferă o gamǎ de opțiuni concrete de predare a acestora: la magazinele de electronice, în rețelele de retail care preiau DEEE în sistemul 1:1 în momentul achiziției unui nou echipament, la punctele de colectare municipale sau la cele din rețeaua ECOTIC, precum şi prin intermediul operatorilor noștri autorizați, prin completarea formularului de comanda de pe site-ul www.ecotic.ro. Sperǎm cǎ în acest an, odată cu deschiderea a cât mai multor CAV-uri (centre de aport voluntar) la nivel național, cetățenii sǎ aibă la dispoziție facilitǎți moderne de predare a tuturor tipurilor de deșeuri la fel ca în majoritatea țǎrilor europene”, declarǎ Valentin Negoițǎ, Președinte ECOTIC.

