Centrul pentru Sănătatea Femeii, inaugurat la Cluj

Obiectivul centrului este să ofere femeilor acces la informații corecte și la o evaluare medicală completă, într-un moment al vieții care poate avea impact major asupra sănătății pe termen lung. ”Femeile sunt adesea mamă, parteneră și profesionist în același timp, iar grija pentru propria sănătate ajunge pe ultimul loc. Dar o mamă sănătoasă înseamnă o familie sănătoasă”, spune Dr. Alexandra Lazăr.

Centrul pentru Sănătatea Femeii reunește specialiști din zece domenii: cardiologie, ginecologie, endocrinologie, reumatologie, chirurgie și ginecologie oncologică, nutriție, psihologie, dermatologie și senologie. În același timp, pacientele pot beneficia de recomandări pentru activitate fizică și recuperare prin programe realizate împreună cu antrenori de sport specializați. Un element central este consultul multidisciplinar de menopauză, care reunește, în cadrul aceleiași evaluări, specialiști în cardiologie, endocrinologie și ginecologie, pentru o analiză integrată a impactului hormonal asupra sănătății femeii.

