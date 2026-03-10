Prima pagină » Comunicate » Centrul pentru Sănătatea Femeii, inaugurat la Cluj

Un centru pluridisciplinar dedicat sănătății femeii a fost inaugurat la Cluj-Napoca marți, 10 martie. Proiectul își propune să aducă o abordare medicală integrată asupra sănătății feminine, cu accent special pe perioada de perimenopauză și menopauză. Inițiativa aparține Dr. Alexandra Lazăr, medic primar cardiolog la Institutul Inimii ”Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, care își dorește să creeze un cadru în care pacientele să fie evaluate multidisciplinar, de o echipă de specialiști care analizează împreună impactul hormonal, metabolic și cardiovascular al acestei etape din viața femeii. Centrul pentru Sănătatea Femeii va funcționa în cadrul Clinicii Mediprax Centrum.
Obiectivul centrului este să ofere femeilor acces la informații corecte și la o evaluare medicală completă, într-un moment al vieții care poate avea impact major asupra sănătății pe termen lung. ”Femeile sunt adesea mamă, parteneră și profesionist în același timp, iar grija pentru propria sănătate ajunge pe ultimul loc. Dar o mamă sănătoasă înseamnă o familie sănătoasă”, spune Dr. Alexandra Lazăr.

Centrul pentru Sănătatea Femeii reunește specialiști din zece domenii: cardiologie, ginecologie, endocrinologie, reumatologie, chirurgie și ginecologie oncologică, nutriție, psihologie, dermatologie și senologie. În același timp, pacientele pot beneficia de recomandări pentru activitate fizică și recuperare prin programe realizate împreună cu antrenori de sport specializați. Un element central este consultul multidisciplinar de menopauză, care reunește, în cadrul aceleiași evaluări, specialiști în cardiologie, endocrinologie și ginecologie, pentru o analiză integrată a impactului hormonal asupra sănătății femeii.

