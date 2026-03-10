North Bucharest Investments anuntă parteneriatul cu HILS Development pentru vânzarea proiectului rezidențial HILS Nord

Prin această colaborare, HILS Nord devine parte din portofoliul North Bucharest Investments, consolidând oferta companiei cu un proiect rezidențial de anvergură care răspunde cererii tot mai mari pentru locuințe moderne în zona de nord a Bucureștiului. Zona continuă să fie una dintre cele mai dinamice piețe rezidențiale și investiționale ale capitalei, susținută de dezvoltarea infrastructurii și de proximitatea principalelor huburi de business.

„Suntem bucuroși să adăugăm HILS Nord în portofoliul North Bucharest Investments. Este un proiect care răspunde foarte bine cererii actuale din piață: locuințe moderne, eficiente energetic, într-o zonă cu potențial puternic de dezvoltare. Parteneriatul cu HILS Development ne permite să oferim clienților și investitorilor noștri acces la un proiect cu standarde ridicate de construcție și un concept urban foarte bine definit”, a declarat Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments.

