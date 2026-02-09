De la 1.615 €/mp în nord: Victoria Homes, oferta momentului prin North Bucharest Investments

Cu prețuri care pornesc de la aproximativ 1.615 €/mp construit, avans de doar 15% și forme de creditare avantajoase, Victoria Homes creează o fereastră reală de oportunitate atât pentru clienții finali, cât și pentru investitori.

„Este o oportunitate reală pentru ambele categorii. Vedem o diminuare clară a ofertei de apartamente noi, mai ales a celor aproape de livrare, în timp ce cererea din zona de nord continuă să crească. Victoria Homes se află exact în acest punct de echilibru: preț corect, conectivitate excelentă și liniștea dată de proximitatea pădurii. Pentru mulți cumpărători, acesta este momentul potrivit de intrare în piață”, spune Adrian Iuga, representant North Bucharest Investments

