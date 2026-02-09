Prima pagină » Comunicate » De la 1.615 €/mp în nord: Victoria Homes, oferta momentului prin North Bucharest Investments

De la 1.615 €/mp în nord: Victoria Homes, oferta momentului prin North Bucharest Investments

Victoria Homes este deja poziționat ca una dintre cele mai atractive oferte rezidențiale din nordul Bucureștiului, într-un context în care stocul de apartamente noi scade accelerat, cererea rămâne ridicată, iar proiectele cu livrare rapidă și prețuri competitive devin din ce în ce mai rare. În acest peisaj, proiectul este disponibil exclusiv prin North Bucharest Investments, compania care coordonează integral procesul de vânzare și oferă consultanță completă cumpărătorilor.
De la 1.615 €/mp în nord: Victoria Homes, oferta momentului prin North Bucharest Investments
Mediafax
09 feb. 2026, 13:46, Comunicate

Cu prețuri care pornesc de la aproximativ 1.615 €/mp construit, avans de doar 15% și forme de creditare avantajoase, Victoria Homes creează o fereastră reală de oportunitate atât pentru clienții finali, cât și pentru investitori.

Este o oportunitate reală pentru ambele categorii. Vedem o diminuare clară a ofertei de apartamente noi, mai ales a celor aproape de livrare, în timp ce cererea din zona de nord continuă să crească. Victoria Homes se află exact în acest punct de echilibru: preț corect, conectivitate excelentă și liniștea dată de proximitatea pădurii. Pentru mulți cumpărători, acesta este momentul potrivit de intrare în piață”, spune Adrian Iuga, representant North Bucharest Investments

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Când poate fi refuzat concediul medical. Situațiile în care angajații pot rămâne fără indemnizație
CSID
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor