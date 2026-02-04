Prima pagină » Comunicate » North Bucharest Investments | Maturizarea pieței premium: proiecte finalizate, cerere selectivă, capital sofisticat

North Bucharest Investments | Maturizarea pieței premium: proiecte finalizate, cerere selectivă, capital sofisticat

Ultimii ani au definit cel mai consistent ciclu de livrări și tranzacții din segmentul high-end, un nivel dificil de replicat în viitor, pe fondul rarității accelerate a terenurilor potrivite pentru dezvoltări premium și al exigenței tot mai ridicate a cumpărătorilor.
04 feb. 2026, 10:53, Comunicate

Această evoluție marchează o schimbare structurală clară: cererea se concentrează pe proiecte livrate integral, cu valoare reală, amplasate în zone cu relevanță urbană și potențial de apreciere pe termen lung. În acest context, începutul de an confirmă un interes susținut pentru segmentul premium-luxury, într-o piață în care cererea calificată depășește constant oferta disponibilă.

Un reper al acestei maturizări este BHB Avenue, dezvoltat de BHB Properties, unul dintre puținele proiecte premium complet finalizate, cu toate facilitățile livrate și operaționale, amplasat în noul downtown din nordul Bucureștiului, zona Fabrica de Glucoză.

