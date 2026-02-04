North Bucharest Investments | Maturizarea pieței premium: proiecte finalizate, cerere selectivă, capital sofisticat

Această evoluție marchează o schimbare structurală clară: cererea se concentrează pe proiecte livrate integral, cu valoare reală, amplasate în zone cu relevanță urbană și potențial de apreciere pe termen lung. În acest context, începutul de an confirmă un interes susținut pentru segmentul premium-luxury, într-o piață în care cererea calificată depășește constant oferta disponibilă.

Un reper al acestei maturizări este BHB Avenue, dezvoltat de BHB Properties, unul dintre puținele proiecte premium complet finalizate, cu toate facilitățile livrate și operaționale, amplasat în noul downtown din nordul Bucureștiului, zona Fabrica de Glucoză.

Citeşte comunicatul integral AICI