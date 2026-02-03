Unior Tepid, importator unic al brandului Unior, susține direcția industrială a grupului prin programele Forging Parts și Hand Tools, în care Unior Tools are un rol central

Două programe mari, aceeași logică: performanță, repetabilitate, trasabilitate

1) Forjare și componente pentru industrie

Programul de forjare al grupului se bazează pe competențe avansate de proces și pe disciplină industrială în controlul calității, acolo unde contează consistența, rezistența și trasabilitatea loturilor – o zonă esențială în lanțurile de producție moderne și în aplicațiile cu cerințe stricte.

2) Scule de mână – producție europeană

Unior Tools rămâne unul dintre polii de referință ai grupului, cu o gamă amplă de scule de mână și soluții pentru atelier: chei și antrenoare, clești, șurubelnițe, scule izolate, accesorii, cărucioare și bancuri de lucru. Direcția “la zi” pune accent pe calitate repetabilă, ergonomie, durabilitate și coerență de gamă – elemente decisive pentru mentenanță industrială, service, construcții și producție.

