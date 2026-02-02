Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia

Programul pornește de la convingerea că aerul curat nu este doar o temă tehnică, ci una care ține de comunități informate și implicate. Prin acest demers, școlile devin nuclee de monitorizare a calității aerului și de învățare aplicată, în care elevii și profesorii pot înțelege mai bine impactul poluării asupra sănătății și pot contribui la identificarea unor soluții punctuale, chiar în școala lor!

În perioada următoare, proiectul va selecta 5 școli din București care doresc să se implice activ în monitorizarea calității aerului, în interiorul și exteriorul unităților de învățământ, și să integreze activități de educație de mediu în viața școlară.

Pentru a putea fi selectate în proiect, școlile trebuie să completeze FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, în perioada 2-16 februarie!

Citeşte comunicatul integral AICI