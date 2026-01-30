Cameră PTZ accesibilă, bazată pe inteligență artificială, cu calitate excelentă a imaginii în orice condiții de iluminare

Camera PTZ AXIS Q6325-LE oferă rezoluție de 2 MP și este echipată cu un senzor de ½”, extrem de sensibil la lumină, care asigură imagini clare și luminoase, cu o gestionare superioară a zonelor umbrite. Tehnologiile Lightfinder 2.0, Forensic WDR și OptimizedIR garantează un nivel ridicat de detaliu în toate condițiile de iluminare. Axis Zipstream, cu suport pentru codec-urile AV1, H.264 și H.265, reduce semnificativ necesarul de lățime de bandă și spațiu de stocare. În plus, datorită modului dinamic de alimentare cu profil de consum redus, cerințele energetice pot fi diminuate cu până la 30% în anumite intervale de temperatură.

Construită pe baza ARTPEC-9, cel mai recent system-on-chip Axis, această cameră bazată pe inteligență artificială oferă performanță accelerată pentru rularea unor aplicații avansate de analiză direct la edge. De exemplu, vine cu AXIS Object Analytics preinstalat, pentru detecția, clasificarea, urmărirea și numărarea persoanelor, vehiculelor și diferitelor tipuri de vehicule. Funcția Autotracking 2 permite urmărirea activă a obiectelor. De asemenea, un instrument de orientare permite afișarea dinamică a suprapunerilor de text, iar simbolul de busolă facilitează orientarea rapidă.

Citeşte comunicatul integral AICI