Camera PTZ cu AI, optimizata din punct de vedere al costurilor, care ofera calitate excelenta a imaginii

Axis Communications anunta lansarea unei camere PTZ de exterior, bazata pe inteligenta artificiala, care ofera o calitate excelenta a imaginii in orice conditii de iluminare. Camera, proiectata pentru performanta ridicata, asigura puterea necesara pentru rularea aplicatiilor avansate de analiza direct la nivel edge.