Camera PTZ cu AI, optimizata din punct de vedere al costurilor, care ofera calitate excelenta a imaginii

Axis Communications anunta lansarea unei camere PTZ de exterior, bazata pe inteligenta artificiala, care ofera o calitate excelenta a imaginii in orice conditii de iluminare. Camera, proiectata pentru performanta ridicata, asigura puterea necesara pentru rularea aplicatiilor avansate de analiza direct la nivel edge.
Mediafax
25 feb. 2026, 17:15, Comunicate

AXIS Q6325-LE ofera o rezolutie de 2 MP si integreaza un senzor de ½” cu sensibilitate ridicata la lumina, asigurand imagini clare si luminoase, precum si o redare mai buna a zonelor umbrite. Tehnologiile Lightfinder 2.0, Forensic WDR si OptimizedIR garanteaza un nivel ridicat de detaliu in orice conditii de iluminare. Axis Zipstream, cu suport pentru codec-urile AV1, H.264 si H.265, reduce semnificativ necesarul de latime de banda si spatiu de stocare. In plus, datorita modului dinamic de alimentare cu profil de consum redus, cerintele energetice pot fi diminuate cu pana la 30% in anumite intervale de temperatura.

Construita pe baza ARTPEC-9, cel mai recent system-on-chip Axis, aceasta camera bazata pe inteligenta artificiala ofera performanta accelerata pentru rularea aplicatiilor avansate de analiza direct la nivel edge. Camera vine cu AXIS Object Analytics preinstalat, permitand detectia, clasificarea, urmarirea si numararea persoanelor, vehiculelor si diferitelor tipuri de vehicule. Functia Autotracking 2 asigura urmarirea activa a obiectelor. De asemenea, un instrument de orientare permite afisarea dinamica a suprapunerilor de text, iar simbolul de busola faciliteaza orientarea rapida in cadru.

