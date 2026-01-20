Cameră compactă cu AI oferă audio bidirecțional și calitate excelentă a imaginii, zi și noapte

AXIS M1075-L Mk II este o cameră compactă complet echipată, ușor de instalat, care oferă calitate foarte bună a imaginii la 2 MP, non-stop. Include Axis Edge Vault, o platformă de securitate cibernetică bazată pe hardware, care protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni securizate ale cheilor, certificate FIPS 140-3 Level 3.

De asemenea, are un LED de semnalizare (tally LED) pentru a indica streamingul video sau înregistrarea, iar un filtru de confidențialitate tip „pencil” integrat asigură imagini discrete. În plus, AXIS Live Privacy Shield facilitează monitorizarea activităților de la distanță, protejând în același timp confidențialitatea.

