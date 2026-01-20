Prima pagină » Comunicate » Cameră compactă cu AI oferă audio bidirecțional și calitate excelentă a imaginii, zi și noapte

Cameră compactă cu AI oferă audio bidirecțional și calitate excelentă a imaginii, zi și noapte

Axis Communications, lider global în soluții de supraveghere video și tehnologii de rețea, anunță o cameră compactă, cu inteligență artificială (AI), care oferă o calitate excelentă a imaginii 24/7. Ideală pentru centre de îngrijire rezidențială și magazine mici, este proiectată având în vedere confidențialitatea și securitatea.
Mediafax
20 ian. 2026, 18:19, Comunicate

AXIS M1075-L Mk II este o cameră compactă complet echipată, ușor de instalat, care oferă calitate foarte bună a imaginii la 2 MP, non-stop. Include Axis Edge Vault, o platformă de securitate cibernetică bazată pe hardware, care protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni securizate ale cheilor, certificate FIPS 140-3 Level 3.

De asemenea, are un LED de semnalizare (tally LED) pentru a indica streamingul video sau înregistrarea, iar un filtru de confidențialitate tip „pencil” integrat asigură imagini discrete. În plus, AXIS Live Privacy Shield facilitează monitorizarea activităților de la distanță, protejând în același timp confidențialitatea.

