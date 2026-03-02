Prima pagină » Comunicate » Axis lansează o cameră video IP cu global shutter

Axis Communications anunță lansarea unei camere cu global shutter, bazată pe platforma ARTPEC-9, concepută pentru a captura imagini clare, fără distorsiuni, ale obiectelor aflate în mișcare rapidă. Camera AXIS P1486-LE utilizează tehnologia global shutter, împreună cu iluminare IR integrată, continuă și stroboscopică, pentru a reda imagini clare, cu distorsiuni minime, nivel redus de zgomot și efecte limitate de motion blur.
Axis lansează o cameră video IP cu global shutter
Mediafax
02 mart. 2026, 18:24, Comunicate

În scenarii de trafic, aceasta surprinde imagini detaliate ale vehiculelor și ale plăcuțelor de înmatriculare. De asemenea, pot fi conectate stroboscoape externe de la terți pentru a capta și mai multe detalii, inclusiv în interiorul vehiculelor, extinzând astfel capabilitățile de supraveghere.

Această cameră bazată pe inteligență artificială este livrată cu AXIS Image Health Analytics și AXIS Object Analytics preinstalate. În plus, metadatele generate pot fi colectate și vizualizate într-un dashboard, pentru a evidenția informații relevante și utile.

Citeşte comunicatul integral AICI

