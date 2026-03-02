Analiză Storia: Unde găsești apartamente cu două camere sub 110.000 euro și unde pragul este depășit

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, de la un an la altul, s-au înregistrat în București (18%), urmat de Timișoara (15%) și Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creșterile anuale cele mai ridicate au fost de 23% în București, 18% în Craiova și 10% în Timișoara și Brașov. Față de luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi.

La nivelul apartamentelor cu două camere, diferențele dintre orașe și dintre locuințele noi și vechi devin foarte clare atunci când sunt raportate la pragul de 110.000 de euro.

Conform analizei Storia, pe segmentul locuințelor noi, sub acest nivel se situează Iași (97.656 euro), Sibiu (101.816 euro), Oradea (102.804 euro), Timișoara (105.820 euro), București (107.536 euro), Craiova (108.264 euro) și Constanța (108.680 euro), în timp ce Brașov (119.912 euro) și Cluj-Napoca (169.624 euro) depășesc pragul de 110.000 de euro.

