Analiză Storia: cum au evoluat chiriile în 2025 și la început de 2026

În 2025, prețul chiriilor a crescut cu 4,41% față de anul precedent, conform raportului anual realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Continuând trendul din ultimii doi ani, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate, iar luna august a fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii. Storia lansează datele despre evoluția chiriilor în 2025, incluse în Rezumat de Storia, un raport anual care își propune să aducă mai multă transparență pe piața imobiliară, oferind informații despre cum au evoluat prețurile, care sunt cele mai căutate proprietăți, dar și multe alte date importante despre cum a arătat anul 2025 pe piața imobiliară.
04 feb. 2026, 17:31, Comunicate

Prețurile chiriilor au crescut cu 4,41% în 2025 față de anul 2024. Astfel, prețul mediu de cerere al unei garsoniere a ajuns la 350 euro/lună (+7,96% față de 2024), iar un apartament cu două camere a ajuns la 512 euro/lună (+3,43%). Apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 6,47% față de anul anterior, având un preț de cerere de 677 euro/lună, în medie.

București rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe chirii, având un preț mediu de cerere de 605 euro/lună. Sectorul 1 al Capitalei rămâne cel mai scump sector, unde chiria medie a ajuns la 766 de euro/lună, urmat de Sectorul 2, unde prețul solicitat pentru o chirie a fost de 660 de euro (+9,81% față de 2024). Prețurile din Sectoarele 3 și 5 au fost relativ apropiate, cu chirii medii de 547 de euro, respectiv 559 de euro/lună. În Sectorul 4, chiria medie a ajuns la 507 euro (+8,41% față de 2024), în timp ce Sectorul 6 din București a înregistrat cel mai mic preț mediu solicitat, de 499 de euro/lună (+6,3% vs. 2024). În contrast, cele mai prietenoase prețuri pentru închiriere s-au găsit în Reșița, unde prețul mediu a fost de 248 de euro.

