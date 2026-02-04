Analiză Storia: cum au evoluat chiriile în 2025 și la început de 2026

Prețurile chiriilor au crescut cu 4,41% în 2025 față de anul 2024. Astfel, prețul mediu de cerere al unei garsoniere a ajuns la 350 euro/lună (+7,96% față de 2024), iar un apartament cu două camere a ajuns la 512 euro/lună (+3,43%). Apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 6,47% față de anul anterior, având un preț de cerere de 677 euro/lună, în medie.

București rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe chirii, având un preț mediu de cerere de 605 euro/lună. Sectorul 1 al Capitalei rămâne cel mai scump sector, unde chiria medie a ajuns la 766 de euro/lună, urmat de Sectorul 2, unde prețul solicitat pentru o chirie a fost de 660 de euro (+9,81% față de 2024). Prețurile din Sectoarele 3 și 5 au fost relativ apropiate, cu chirii medii de 547 de euro, respectiv 559 de euro/lună. În Sectorul 4, chiria medie a ajuns la 507 euro (+8,41% față de 2024), în timp ce Sectorul 6 din București a înregistrat cel mai mic preț mediu solicitat, de 499 de euro/lună (+6,3% vs. 2024). În contrast, cele mai prietenoase prețuri pentru închiriere s-au găsit în Reșița, unde prețul mediu a fost de 248 de euro.

