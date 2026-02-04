Prima pagină » Comunicate » Inteligența artificială devine noua linie de separare între generațiile din România

Inteligența artificială devine noua linie de separare între generațiile din România

Consumer Report 2025 – lansat recent de Starcom România, evidențiază schimbările majore din comportamentul consumatorilor
04 feb. 2026, 17:47, Comunicate

Starcom România lansează a 12-a ediție a Consumer Report, studiul anual realizat de echipa Data Intelligence, care oferă o radiografie amplă a modului în care românii consumă media, folosesc tehnologia și iau decizii de cumpărare într-un context digital în continuă transformare. Ediția din 2025 evidențiază un fenomen major: inteligența artificială (IA) devine linia de separare între generațiile din România, marcând una dintre cele mai accelerate schimbări din comportamentul consumatorilor.

Generațiile tinere adoptă IA masiv; restul populației rămâne în urmă

Potrivit raportului, adolescenții și tinerii adulți sunt cei mai frecvenți utilizatori de instrumente de IA, mulți dintre ei folosind astfel de tehnologii săptămânal. În schimb, gospodăriile mature și persoanele de peste 45 de ani rămân în mare parte neimplicate. În mediul urban, adopția este vizibil mai ridicată decât în mediul rural.

