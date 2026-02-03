Inteligența artificială crește valoarea echipelor sportive și a drepturilor TV

Afirmația îi aparține lui Ian Charles, partener principal la Arctos Partners, o firmă de investiții specializată în achiziția de participații în cluburi sportive, care administrează active de aproximativ 15 miliarde de dolari. Compania este cunoscută pentru investițiile sale în cluburi din competiții profesioniste de top.

Sportul live rămâne conținut premium

Potrivit acestuia, pe măsură ce conținutul video generat de AI devine tot mai răspândit și mai ieftin de produs, evenimentele sportive live rămân printre puținele tipuri de conținut pentru care publicul este dispus să plătească. „Sportul este singurul conținut care trebuie urmărit în timp real”, a declarat Ian Charles, citat de CNBC.

El apreciază că sportul oferă o experiență colectivă greu de înlocuit de alte forme de divertisment digital: „Oamenii caută conexiune, apartenență și emoție. Un meci important oferă exact acest lucru – trăit împreună, în comunitate”.

De la active de imagine la investiții profitabile

Investitorul american a explicat că echipele sportive au evoluat de la active de prestigiu, deținute mai ales pentru imagine, la afaceri structurate, cu reguli clare și acces tot mai larg pentru investitori instituționali. În ultimii ani, fondurile de investiții au început să intre în acționariatul cluburilor prin participații minoritare, o schimbare care a contribuit la creșterea valorii și la profesionalizarea managementului sportiv.

„Nimeni nu poate concura direct cu tine pe piața locală a evenimentelor sportive”, a spus el, subliniind caracterul rar al acestui tip de activ.

Sportul, un activ stabil și atractiv și pentru Europa

Din punct de vedere economic, echipele sportive beneficiază de venituri stabile din drepturi de difuzare, sponsorizări și bilete, multe dintre acestea fiind stabilite prin contracte pe termen lung. Acest tip de structură face ca sportul să fie perceput ca un activ mai predictibil decât alte investiții, a arătat Charles Ian.

În opinia sa, această tendință nu este limitată la Statele Unite, ci este relevantă și pentru Europa, unde marile competiții de fotbal și alte sporturi atrag audiențe globale și generează venituri tot mai mari din drepturi TV și distribuție digitală.

„Marile competiții sportive continuă să capteze atenția publicului la nivel global, indiferent de evoluția economiei. Tocmai această capacitate le face tot mai valoroase pentru investitori și pentru industria media”, a mai declarat reprezentantul Arctos Partners.