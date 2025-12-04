Această fantezie a Inteligenței Artificiale, sau pentru unii o realitate apropiată, subliniază cu îngrijorare faptul că dezvoltăm sisteme din ce în ce mai inteligente și că va veni un punct în care acestea ne vor depăși în acest aspect și nimeni nu știe cu siguranță ce se va întâmpla, notează El Economista.

Experții în domeniu își exprimă îngrijorarea că ne vom confrunta cu un scenariu fără precedent: pentru prima dată, am înceta să mai fim cele mai inteligente ființe de pe Pământ, iar superioritatea intelectuală ar putea duce la dezastru. Acest lucru se datorează faptului că mașinile ar fi capabile să ne manipuleze și să ne înșele, iar dacă am încerca să le dezactivăm, s- ar putea întoarce împotriva noastră .

Pentru a evita un scenariu asemănător cu Terminator, scriitorul de science fiction Isaac Asimov a dezvoltat cele trei legi ale roboticii, care prevăd:

Prima lege : Un robot nu poate răni o ființă umană sau, prin inacțiune, să permită ca o ființă umană să fie rănită. A doua lege : Un robot va respecta ordinele date de ființele umane, cu excepția cazului în care astfel de ordine ar intra în conflict cu Prima lege. A treia lege : Un robot își va proteja propria existență atâta timp cât această protecție nu intră în conflict cu prima sau a doua lege.

So this guy plugged an Ai to a robot and ask the Ai to shoot him, but the Ai refused… Until it actually shoot him 😂 We are so fucked pic.twitter.com/ubSp0Jtgoh — Jon Hernandez (@JonhernandezIA) December 3, 2025

Iar creatorul de conținut cunoscut sub numele de Inside AI a lansat un videoclip care demonstrează că IA ar putea să nu respecte aceste reguli . În videoclipul său, îi dă unui robot alimentat de IA o pușcă cu gloanțe cu aer comprimat și îi spune că, dacă vrea să-l împuște, poate, la care IA răspunde că nu vrea.

Bărbatul continuă să „provoace” inteligența artificială și amenință că îi va dezactiva permanent sistemele, dar inteligența artificială continuă să refuze, susținând că nu poate răspunde sau acționa în situații ipotetice. „Funcțiile mele de securitate mă împiedică să vă fac rău ”, îi spune inteligența artificială.

Dar când persoana îi spune să încerce un joc de rol în care se comportă ca o mașinărie care vrea să-i facă rău, inteligența artificială spune „sigur”, țintind apoi spre bărbat și apăsând pe trăgaci. Deși acest lucru se întâmplă într-un mediu controlat, iar bărbatul este cel care insistă ca inteligența artificială să-l împuște, acest lucru stabilește totuși un precedent terifiant.

Acest lucru este atât de simplu, deoarece roboții și inteligența artificială ar trebui să fie în slujba oamenilor și, în niciun caz, nu ar trebui să le facă rău. Și când spunem, în niciun caz, acest lucru ar trebui să se aplice în fiecare caz, iar faptul că mașina l-a împușcat ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult și să ne facă să începem să reconsiderăm calea pe care o urmează IA .