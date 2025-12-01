Români în liga greilor AI: Databricks negociază o nouă finanţare de 5 miliarde de dolari

Doi dintre cofondatorii Databricks, Ion Stoica și Matei Zaharia, sunt de origine română. Stoica, profesor la UC Berkeley, a făcut masterul la Politehnica din București înainte de doctorat în SUA, iar Zaharia, născut în România și stabilit apoi în Canada, este creatorul Apache Spark și CTO al Databricks.

Compania și-a majorat previziunile de vânzări de cel puțin două ori în acest an. În septembrie, Databricks și-a revizuit previziunile de vânzări de la 3,8 miliarde de dolari la 4 miliarde de dolari, înainte de a le revizui din nou ușor în sus. Acum se așteaptă ca vânzările să crească cu 55% în acest an.

În același timp, compania a informat investitorii că marja sa brută scade mai repede decât se anticipase, la 74% față de 77% cât se planificase inițial, din cauza utilizării crescânde a produselor sale de AI, relatează The Information.

Fondată în 2013, Databricks oferă o platformă care ajută utilizatorii să preia, să analizeze și să creeze aplicații de AI. Compania a fost considerată mult timp un candidat principal pentru a deveni publică și a primit numeroase solicitări din partea investitorilor.

Databricks are peste 20.000 de clienți, printre care se numără firma de plăți Block, gigantul energetic Shell și producătorul de vehicule electrice Rivian, potrivit site-ului său web.