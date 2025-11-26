Banca Centrală Europeană avertizează că prețurile acțiunilor ar putea scădea brusc

BCE a declarat în Raportul său privind stabilitatea financiară că „din aprilie, piețele globale de acțiuni au atins noi maxime istorice, iar spread-urile de credit sunt în prezent strânse conform standardelor istorice”, notează EFE.

Piețele financiare, și în special piețele bursiere, sunt vulnerabile la „ajustări bruște ale prețurilor din cauza evaluărilor persistent ridicate și a concentrării tot mai mari pe piața bursieră”, avertizează BCE.

„Sentimentul pieței s-ar putea schimba brusc din cauza deteriorării perspectivelor de creștere, de exemplu, sau a știrilor dezamăgitoare despre adoptarea inteligenței artificiale (IA)”, potrivit autorității monetare.

Tensiunea pieței

Dezechilibrele de lichiditate din fondurile deschise de investiții, gradul de îndatorare ridicat al fondurilor cu risc ridicat și opacitatea piețelor private ar putea amplifica tensiunile de pe piață.

BCE consideră în raport că incertitudinea cu privire la acordurile comerciale și efectele economice și financiare pe termen lung ale tarifelor afectează stabilitatea financiară a zonei euro.

Incertitudinea privind politica comercială „a scăzut semnificativ față de maximele din aprilie, dar incertitudinea continuă să persiste, existând potențialul unor noi vârfuri”, a declarat vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, la prezentarea raportului.

Rezultatele unor bănci ar putea fi afectate de creditele neperformante de la companii ale căror afaceri sunt mai sensibile la tarife.