Șefa BCE trage un semnal de alarmă: Europa a devenit mai vulnerabilă, iar șocurile globale s-au intensificat

Într-un discurs susținut la Frankfurt, în care a reluat teme abordate frecvent încă de la preluarea mandatului, Lagarde a cerut mai multe acțiuni pentru a consolida integrarea europeană, mai ales pentru că modelul de afaceri al continentului, bazat pe exporturi, nu mai este adaptat vremurilor.

Europa, tot mai vulnerabilă la șocurile externe

„Europa a devenit mai vulnerabilă, și din cauza dependenței noastre de țări terțe pentru securitate și pentru aprovizionarea cu materii prime critice”, a spus Christine Lagarde, potrivit Bloomberg.

„Șocurile globale s-au intensificat, odată cu creșterea tarifelor din SUA, invazia Rusiei în Ucraina și competiția tot mai dură din partea Chinei. În același timp, piața noastră internă a stagnat”, a subliniat șefa BCE.

Participarea ei la acest eveniment din Frankfurt reprezintă, de regulă, un apel anual la integrare, adesea concentrat pe piețele de capital. De această dată, tonul său a fost vizibil mai ferm, deschizând discursul cu o referire la alocuțiunea inaugurală din noiembrie 2019, când a cerut Europei „să-și reseteze ambițiile”.

„Alți șase ani de inacțiune ar fi iresponsabili”

„Dacă vom face Piața Unică cu adevărat unică, creșterea economică a Europei nu va mai depinde de deciziile altora, ci de propriile noastre alegeri”, a spus ea vineri. „Acesta a fost mesajul meu acum șase ani. Astăzi, mesajul este și mai urgent. Alți șase ani de inacțiune, și de creștere pierdută, nu ar fi doar dezamăgitori. Ar fi iresponsabili”, a adăugat Lagarde.

Oficialii europeni se plâng adesea de productivitatea scăzută și de creșterea slabă din zona euro. Ei cer de mult timp reforme și o integrare mai strânsă, așa cum au recomandat anul trecut Mario Draghi și Enrico Letta pentru a îmbunătăți competitivitatea și piața unică.

Slăbiciunile structurale rămân o amenințare pe termen lung

Simplificarea procesului decizional prin votul cu majoritate calificată, care ar putea fi aplicat în domenii precum fiscalitatea, ar ajuta, a spus ea.

Lagarde a menționat însă și punctele forte. Printre ele, a afirmat că măsurile pentru apărare și infrastructură „vin la momentul potrivit pentru Europa și vor avea un efect măsurabil asupra creșterii economice”.

Chiar și așa, amenințarea pe termen lung la adresa prosperității, generată de slăbiciunile persistente ale Uniunii Europene, nu poate fi ignorată, a adăugat ea.

„Aceste vulnerabilități nu declanșează crize dramatice”, a spus Lagarde. „Ele erodează creșterea economică în tăcere, pe măsură ce fiecare nou șoc ne împinge într-o traiectorie puțin mai joasă”.