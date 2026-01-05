Prețul gazelor în Europa scade peste 5%. Ce a provocat prăbușirea surprinzătoare

La începutul acestei săptămâni, prețurile gazelor naturale în Europa au înregistrat o scădere de peste 5%. Investitorii pun această mișcare pe seama unei supraîncărcări a pieței globale și a semnalelor că cererea ar putea scădea, notează Baha.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Europa a importat în 2025 un record de 142 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat, cu 28% mai mult decât în anul precedent. Aceasta reprezintă o cantitate uriașă care continuă să pună presiune asupra prețurilor.

Situația nu este izolată în Europa. În Statele Unite, prețurile gazelor naturale au scăzut cu mai mult de 6% luni, ajungând la 3,4470 dolari pe milion de unități termice britanice (BTU). Motivul invocat este în parte legat de prognozele meteorologice care indică temperaturi mai ridicate decât media, reducând nevoia de încălzire.

Pe piețele europene, contractele pentru februarie au scăzut semnificativ: în Marea Britanie, prețul gazelor naturale futures a coborât cu 5,7%, ajungând la 70,92 pence per term, iar în Olanda, TTF-ul pentru același interval a scăzut cu 5,62%, la 27,37 euro pe megawatt-oră.

Experții avertizează că prețurile energiei sunt încă sensibile la factori externi, precum stocurile, clima și tensiunile geopolitice. Totuși, supraoferta globală și importurile record continuă să creeze un efect de răcire pe piața europeană, oferind un ușor respiro consumatorilor și companiilor care depind de gaz.

Această scădere vine după ani de volatilitate extremă și creșteri record în urma crizei energetice. Consumatorii și piețele vor urmări îndeaproape evoluția lunilor următoare pentru a vedea dacă prețurile vor rămâne scăzute sau dacă factorii externi vor readuce tensiunea pe piață.

Viktor Orban afirmă că intervenția Statelor Unite în Venezuela este benefică pentru piețele energetice

Decizia Statelor Unite de a-l captura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra piețelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban. Acesta a mai spus că SUA și Venezuela ar controla până la jumătate din rezervele mondiale de petrol.

În cea mai mare intervenție a Statelor Unite în America Latină de la invazia din Panama din 1989, forțele speciale au aterizat, sâmbătă, cu elicopterele în Caracas și l-au arestat pe Maduro înainte de a-l duce la New York pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri.

Potrivit Reuters, Donald Trump, aliatul lui Orban, care a scutit Ungaria de sancțiunile SUA asupra energiei ruse pentru anul electoral 2026 din Ungaria, a clarificat că dorește să participe la bogățiile petroliere ale Venezuelei.