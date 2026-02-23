Ce spune șefa OMV Petrom despre prețul reglementat la gaze din proiectul de OUG privind măsurile după expirarea plafonării

Guvernul poate să intervină asupra prețurilor, dar trebuie să elaboreze un mecanism robust care să îi protejeze pe cei mai vulnerabili români, nu să pună toată industria să plătească pentru toți consumatorii, a declarat Christina Verchere.

Declarația a venit ca răspuns la întrebarea moderatorilor unei conferințe de specialitate privind proiectul de ordonanță de urgență privind care include măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale după expirarea actualei plafonări, respectiv în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, care a fost deocamndată doar publicat de Ministerul Energiei în transparență decizională, marțea trecută seara.

„În cele din urmă, este în competența guvernului să facă ce vrea cu prețurile. Opinia noastră generală este că credem în piața liberă. Așadar, vom dori întotdeauna piața liberă. Asta ne permite să facem investițiile corecte și să investim pe termen lung. Investițiile noastre, după cum știți, Neptun reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro (împreună cu Romgaz – n.r.). Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței și să înțelegi că intervenția asupra volatilității pieței ar trebui să fie pe termen scurt”, a declarat Christina Verchere

„Și chiar cred, și am văzut asta încă din 2022, că este nevoie de un mecanism pentru a proteja consumatorii cei mai vulnerabili. Acesta trebuie să fie implementat. Cred că am început să vedem asta acum, odată cu reliberalizarea pieței energiei electrice. Dar acest mecanism trebuie doar să fie foarte, foarte robust, deoarece prețurile vor crește și vor scădea și trebuie să poți gestiona asta pentru grupul cel mai vulnerabil, dar nu neapărat să faci economia să plătească pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea are nevoie, per ansamblu, de acest mecanism”, a declarat Christina Verchere, la evenimentul ZF Power Summit 2026: Energize the economy.

Ministrul Energiei: „Vorbim despre mecanism transparent, clar”

Proiectul de act normativ are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”.

„Vorbim despre mecanism transparent, clar, prin care avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul – de transport, distribuție, furnizare – să avem de asemenea tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, la întrebarea jurnaliștilor.

Mai exact, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în primul rând necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Acest preț va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, „în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României”. Componenta de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

Conform unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), ar însemna scăderi de până la 23% a prețurilor la gaze pentru gospodării, dar o creștere de 25% pentru consumatorii non casnici.

De amintit că surse din cadrul Comisiei Europene au confirmat pentru Mediafax că Executivul comunitar fost informat de România cu privire la proiectul de ordonanță de urgență, Totuși, au transmis să pentru această inițiativă legislativă este nevoie o notificare oficială.

„România ar trebui să notifice oficial Comisia în temeiul articolului 4 alineatul (8) din Directiva privind gazele furnizând materiale suport pentru a o justifica”, a delarat un ofiical al Comisie pentru Mediafax.