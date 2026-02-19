Modernizarea a cinci dintre cele șase stații ale Transgaz de măsurare a gazelor pe traseul dintre Bulgaria și Ucraina, proiecte de importanță națională. Valoarea investițiilor

Cabinetul Bolojan a adoptat, joi, cinci hotărâri de Guvern prin care cinci proiecte în domeniul transportului de gaze naturale au fost declarat ca fiind de importanță națională.

Este vorba de proiectele de modernizare a cinci dintre cele șase stații de măsurare gaze naturale aflate între punctul de interconecatare cu Bugaria (Negru Nodă) și cel cu Ucraina (Isaccea), respectiv SMG Negru Vodă 1, SMG Negru Vodă 2, SMG Negru Vodă 3, SMG Isaccea 2 și Isaccea 3.

Aceste proiecte sunt derulate de operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz, care deține monopolul transportului de gaze naturale în România, companie la care statul, prin Secretariatul general al Guvernului, deține pachetul majoritar de acțiuni (58.5%). După o creștere de 2,77% a acțiunilor la Bursa de Valori București, compania a încheiat ziua de tranzacționare de joi cu o capitalizare bursieră de 16,08 miliarde de lei.

„Declararea acestora ca fiind de importanță națională în domeniul gazelor naturale contribuie la eliminarea blocajelor administrative și reducerii termenelor de implementare”, a transmis Guvernul, după adoptarea hotărârilor.

Prin Stația de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 1 se vehiculează majoritatea cantităților de gaze naturale care intră în România, totodată acest obiectiv face parte din Coridorul Vertical.

Potrivit notelor de fundamentare, sistemul național de transport gaze naturale (SNT) situat între obiectivele TRANSGAZ SMG Isaccea și SMG Negru Vodă este compus din stațiile de măsurare SMG Isaccea 1, SMG Isaccea 2, SMG Isaccea 3, SMG Negru Vodă 1, SMG Negru Vodă 2, SMG Negru Vodă 3 și conductele de transport internațional gaze naturale Tranzit 1 (T1), Tranzit 2 (T2) și Tranzit 3 (T3).

Stația de măsurare gaze naturale SMG Negru Vodă 1 este racordată, în momentul de față, la conducta de transport gaze naturale Tranzit 1 DN1000, destinată exclusiv de la momentul punerii în funcțiune în anul 1974, transportului gazelor naturale rusești către consumatorii din Bulgaria, respectiv către operatorul sistemului de transport gaze – OST – din Bulgaria.

Concepția de realizare a SMG Negru Vodă 1 a fost structurată pentru curgerea unidirecțională a gazelor, dinspre oeratorul sistemului de transport (OST) Ucraina aflat în amonte, prin preluare și măsurare în SMG Isaccea 1 și predare către OST Bulgaria aflat în aval, prin măsurare în cadrul SMG Negru Vodă 1.

Începând cu anul gazier 2016-2017, pe punctele de interconectare situate pe conducta T1, urmare a încheierii contractului istoric dintre România și Federația Rusă, privind livrarea gazelor către Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia, a fost acordat accesul terților la aceast., capacitatea de transport comercializându-se conform ordinului ANRE și regulamentului UE.

Începând cu anul gazier 2019-2020, SMG Negru Vodă 1 a devenit punct de interconectare al Sistemului Național de Transport ( SNT ) ca urmare a conectării COTGN DN1000 T1 la Sistemul Național de Transport Gaze Naturale, în zona obiectivului SMG Isaccea.

Componența mijloacelor de măsurare a gazelor naturale vehiculate prin stația de măsurare SMG Negru Vodă 1 au fost stabilite prin intermediul Condițiilor Tehnice privind exploatarea conductelor de transport internațional și a stațiilor de măsurare, încheiate cu partenerii bulgari ai Transgaz.

Prin intermediul acestor condiții tehnice, s-a stabilit că în cazul în care vor exista sisteme de măsurare mai performante, părțile implicate, pot conveni la înlocuirea sistemelor existente, din stațiile de măsurare, cu altele noi, mai performante.

Prin Acordul de Interconectare nr. 240/2016 încheiat între Transgaz Și Bulgartransgaz pentru PI Negru Vodă 1, părțile au stabilit sarcinile și obligațiile de interconectare astfel încât sistemele de transport interconectate să opereze într-un mod sigur și eficient. În acest sens, părțile au convenit asupra necesității de modernizare a sistemului de măsurare la SMG Negru Vodă 1, soluția tehnică bazându-se pe măsurarea ultrasonică.

Deoarece instalațiile și echipamentele actuale nu permit reconfigurarea SMG Negru Vodă 1, existent, pentru asigurarea curgerii bidirecționale a gazelor și controlul/reglarea debitului vehiculat prin stație, s-a evidențiat necesitatea realizării unor lucrări de investiții în vederea înlocuirii instalațiilor componente ale SMG Negru Vodă 1 și conformarea la standardele de referință și calitate măsurare în vigoare.

Ion Sterian: „Coridorul Vertical si Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice”

Conform documentelor guvernamentale, cele cinci proiecte de investiții fac parte din conceptul Coridorul Vertical, inițiativă strategică promovată de România în scopul reducerii dependenței energetice și facilitării aprovizionării cu gaze naturale.

„România, prin Transgaz, a inițiat, promovat și susținut încă din 2016, conceptul Coridorului Vertical, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical si Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice ce contribuie direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea totala a dependenței de gazele rusești și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, respectiv a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor”, declara directorul general al Transgaz, Ion Sterian, la sfârșitul anului trecut.

Membrii Inițiativei Coridorului Vertical (DESFA, Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz (BTG), Transgaz, FGSZ, Eustream, Vestmoldtransgaz (VMTG) și Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU), recunoscând necesitatea de a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu gaze naturale a piețelor lor, precum și importanța creșterii lichidității pieței prin facilitarea unor rute alternative de aprovizionare, și-au unit forțele în vederea realizării anumitor investiții necesare pentru eliminarea constrângerilor fizice existente pe traseul Coridorului Vertical, sporind astfel capacitatea sistemelor lor, în special în direcția sud – nord.

Prin implementarea Coridorului Vertical se va putea prelua LNG american produs de companii americane (Exxon, Chevron, etc), inclusiv din terminalele LNG din Grecia existente (Revythoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect (ex. Dioriga).

În prezent, capacitatea Coridorului Vertical este de 5,03 mld m3/ an. Prin implementarea Coridorului Vertical se va asigura o capacitate de transport totală de 9,41 mld m3/an, într-o prima etapă, urmând ca în etapa a doua capacitatea de transport totală să ajungă la 27 mld m3/an.

Valoarea investiției

Potrivit oficialilor, proiectele, pentru care s-au întocmit studii de prefezabilitate și s-au obținut certificate de urbanism, urmează să fie incluse în Planul de modernizare, dezvoltare și investiții pentru 2026 al Societății Naționale Transgaz, precum și în bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an.

Potrivit informațiilor Transgaz obținute de Mediafax, valoarea totală pentru aceste cinci proiecte de investiții este de 312,5 de milioane euro.

Transgaz a depus pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare, în sesiunea I din 2026, cele cinci proiecte de investiții, iar din valoarea totala de 312,5 milioane euro, valoare eligibilă este de 283,8 milioane, din care, cea solicitată este de 198,7 milioane euro.

Per ansamblu, programul de dezvoltare/investiții al Transgaz prevede pentru următorii zece ani lucrări de extindere și modernizare a sistemului național de transport gaze naturale a căror valoare totală este estimată la 3,4 miliarde de euro.

Transgaz va finanța proiectele atât din surse proprii, cât și surse atrase prin creditări de la instituțiile financiar-bancare, a căror ofertă se va analiza de la caz la caz.

Conform politicii de finanțare prezentate în Programul de Dezvoltare, Transgaz estimează o cofinanțare a proiectelor de investiții strategice în proporție de 26% din surse proprii și 59% din surse atrase: fonduri împrumutate de la instituții financiar-bancare, emisiuni de obligațiuni și 15% din fonduri nerambursabile.