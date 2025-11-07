Șeful Transgaz și omologii de pe Coridorul Vertical solicită autorităților de reglementare naționale creșterea rezervării de capacitate de tranzit pentru gazele către Ucraina

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, și șefii operatorilor de sisteme de transport al gazelor naturale de pe Coridorul Trans-Balcanic – parte din Coridorul Vertical de Gaze – au semnat, vineri, o scrisoare comună către autoritățile naționale de reglementare din România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, scrisoare prin care solicită aprobarea furnizării produselor speciale de capacitate Ruta 2 și Ruta 3, până în luna aprilie 2026.

Semnatarii au fost șefii operatorilor sistemelor de transport gaze DESFA S.A. (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Republica Moldova), Gas TSO of Ukraine (Ucraina) împreună cu ICGB AD, operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria. Inițiativa marchează un alt pas important înspre consolidarea independenței energetice și a conectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze.

Scrisoarea a fost semnată în cadrul Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei (P-TEC), care a avut loc la Atena, în perioada 6-7 noiembrie, în prezența Secretarului american al Energiei, Chris Wright, a Secretarului american al Internelor, Doug Burgum, a reprezentanților de rang înalt ai Guvernului american – subliniind sprijinul transatlantic pentru dezvoltarea infrastructurii regionale de gaze și pentru diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare, a Miniștrilor Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, Bulgaria, Zhecho Stankov, Republica Moldova, Dorin Junghietu și Ucraina, Svitlana Grynchuk și a Viceprim-ministrului României, Cătălin Predoiu.

În prezent funcțional produsul supergrupat de pe Ruta 1. Ucraina a primit pe 1 iulie primele cantități de gaze naturale prin Coridorul Vertical. Pe 23 iunie 2025 s-a desfășurat procesul de rezervare capacitate lunară pentru luna iulie 2025 pe punctele de interconectare ale SNT pentru produsul supergrupat de pe Ruta 1. La începutul lunii octombrie, șefii companiilor de pe traseul Coridorului Vertical au semnat un document pentru aprobarea cât mai curând posibil a prelungirii propuse pentru anul 2025/ 2026 a produsului temporar de capacitate lunară Ruta 1.

Prin această inițiativă, OST-urile de pe Coridorul Trans-Balcanic urmăresc:

creșterea flexibilității și lichidității regionale prin continuarea produselor de capacitate dedicate;

facilitarea transportului gazelor naturale către Ucraina și Republica Moldova, cu impact direct asupra securității energetice;

valorificarea infrastructurii existente pe coridorul Grecia–Bulgaria–România–Republica Moldova–Ucraina, în linie cu obiectivele europene și euro-atlantice privind securitatea energetică.

Decizia autorităților de reglementare din cele cinci state va fi crucială pentru menținerea și extinderea acestor rute strategice până în aprilie 2026, într-un context regional marcat de nevoia de rute sigure, competitive și diversificate de transport al gazelor naturale.

Operatorii sistemelor de transport gaze solicită aprobarea autorităților de reglementare cu privire la disponibilitatea Rutelor 2 și 3 până în aprilie 2026, precum și posibilitatea oferirii simultane a produselor speciale de capacitate Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 în cadrul licitațiilor concurente. Toți operatorii de transport și de sistem participanți au convenit să aplice reduceri semnificative – cuprinse între 25 % și 50 % – la punctele lor de interconectare, pentru a încuraja utilizarea pe piață a noii capacități și a facilita diversificarea fluxurilor de gaze. Reducerile tarifare coordonate și disponibilitatea mai multor opțiuni de rute vor contribui la atenuarea potențialelor perturbări, vor sprijini livrările neîntrerupte către Ucraina și vor asigura utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii existente în întreaga regiune, se arată în informarea companiei trimisă la Bursa de Valori București.

Operatorii sistemelor de transport gaze subliniază că, așa cum a identificat Comisia Europeană, Coridorul Transbalcanic, parte a Coridorului Vertical, este o componentă esențială a strategiei UE de diversificare a transportului de gaze și de eliminare treptată a dependenței de gazele rusești. Aprobarea disponibilității Rutelor 2 și 3 este în directă concordanță cu această strategie, deoarece utilizează GNL și gazele din Marea Caspică pentru a consolida securitatea energetică pe termen lung și integrarea pieței.

Ruta 2 pornește din punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează interconectorul Grecia-Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Transbalcanic, iar Ruta 3 începe din punctul de interconectare al ICGB cu TAP și urmează același traseu.

Potrivit informării citate, aprobarea mai rapidă a acestor produse suplimentare va spori semnificativ potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina prin terminalele grecești, consolidând securitatea energetică și permițând traderilor să selecteze rutele de aprovizionare optime în funcție de nevoile lor.

„România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să preia cantități suplimentare de gaze naturale pe conductele de pe coridorul Transbalcanic”

„România, prin Transgaz, a inițiat, promovat și susținut încă din 2016, conceptul Coridorului Vertical, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical si Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice ce contribuie direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea totala a dependenței de gazele rusești și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, respectiv a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor”, a declarat directorului general al Transgaz, Ion Sterian.

Potrivit șefului Transgaz, semnarea acestei scrisori comune reprezintă„ un demers ferm” pe care OTS de pe Coridorul Transbalcanic îl întreprind în vederea asigurării cu gaze a Ucrainei, în această perioadă.

„Aceste rute vor facilita transportul din Grecia către Ucraina, al gazelor naturale provenite din surse diversificate (GNL și gaze din Marea Caspică) prin tronsonul Trans-Balcanic al Coridorului Vertical de Gaze. Prin implementarea Coridorului Vertical capacitatea la PI Negru Vodă-Kardam va crește de la 5, 03 mld.mc/an la 9,41 mld mc/an, facilitând preluarea de GNL american produs de companii americane (Exxon, Cheniere, Chevron etc), inclusiv din terminalele GNL din Grecia existente (Revithoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect (Dioriga). România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să preia cantități suplimentare de gaze naturale pe conductele de pe coridorul Transbalcanic (conductele T1, T2 și T3) pentru acoperirea necesarului de gaze naturale din regiune, fiind realizate de către Transgaz lucrările pe reverse flow și la stațiile de măsurare gaze de pe conductele T2 și T3”, a conchis directorul general al Transgaz.

„Inițiativa de astăzi marchează un alt pas important și concret înspre creșterea securității energetice și a cooperării regionale în Europa de Sud-Est și Centrală. Prin avansarea Rutei 2 și a Rutei 3, deblocăm întregul potențial al infrastructurii GNL a Greciei – care cuprinde atât terminalul Revithoussa, cât și Unitatea Plutitoare de Stocare și Regazeificare (FSRU) Alexandroupolis – și consolidăm în continuare poziția Greciei ca punct de intrare cheie pentru aprovizionarea diversificată cu gaze în Europa. Prin DESFA și Coridorul Vertical, Grecia permite fluxuri flexibile de gaze de la sud la nord și asigură acces fiabil la resurse energetice diversificate pentru regiunea mai largă, inclusiv Ucraina. Colaborarea strânsă dintre OTS-urile participante reflectă angajamentul nostru comun față de o piață energetică europeană mai rezilientă, interconectată și competitivă – una care deservește cetățenii, sprijină economiile și promovează stabilitatea regională pe termen lung”, a declarat directorul general al DESFA, Maria Rita Galli.

„Conducta Grecia-Bulgaria se află în centrul acestor noi rute, oferind noi oportunități flexibile care pot schimba piața. Prin intermediul rutelor 2 și 3, ICGB participă ferm alături de partenerii noștri operatori de transport și de sistem la promovarea unei conectivități energetice și mai puternice de la Sud la Nord. Eforturile noastre comune reprezintă un pas concret înspre o independență energetică sporită pentru Europa, permițând acces diversificat, fiabil și competitiv la gaze din surse GNL și din Regiunea Caspică”, au transmis directorii executivi ai ICGB, Teodora Georgieva și George Satlas.

„Operatorul bulgar de transport gaze va continua să colaboreze cu omologii săi pentru a dezvolta suplimentar și a asigura implementarea pe termen lung a produselor de rută pentru transportul gazelor naturale din surse fiabile, cum ar fi Statele Unite, către Ucraina. Dezvoltate într-un spirit de solidaritate cu poporul ucrainean, cele trei rute reprezintă o măsură tangibilă și deja operațională pentru a spori securitatea energetică și a garanta aprovizionarea cu energie la prețuri accesibile și competitive pentru țările din Europa de Sud-Est. În același timp, Rutele 1, 2 și 3 vor oferi infrastructura atât de necesară pentru a asigura accesul la aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale în urma interdicției totale a gazelor naturale rusești”, a declarat directorul executiv al Bulgartransgaz, Vladimir Malinov.

„Noile rute de aprovizionare oferă oportunități comerciale suplimentare pentru traderi în ceea ce privește transportul de gaze din surse alternative către Ucraina la tarife atractive, consolidând astfel poziția sistemului nostru ca partener de încredere pe piața europeană”, a subliniat Vladyslav Medvediev, directorul general al Gas TSO of Ukraine.

Cronologia Coridorul Vertical de Energie

„Coridorul Vertical de Energie este o inițiativă regională de importanță strategică, care va asigura transportul gazelor naturale din sudul către nordul Europei, aducând gaze din zona Mării Caspice (în special Azerbaidjan), precum și gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv din Statele Unite ale Americii. Acest proiect contribuie direct la diversificarea surselor de aprovizionare, la creșterea rezilienței energetice a Europei Centrale și de Est și la reducerea dependenței de furnizori unici. România are un rol central în proiectul Coridorului Vertical, datorită poziției sale geografice strategice, a rețelei de interconectare și a infrastructurii dezvoltate, precum conducta BRUA, integrată în sistemul Coridorului Vertical. Acest lucru transformă România într-un nod regional de transport și distribuție a gazelor naturale și într-un promotor activ al rezilienței energetice europene și transatlantice”, arată reprezentanții Ministerului Finanțelor într-un comunicat.

Memorandumul de Înțelegere privind Coridorul Vertical a fost semnat inițial, în anul 2019, pentru trei ani, între operatorii de sistem din România – SNTGN TRANSGAZ, Bulgaria – BULGARTRANSGAZ, Ungaria – FGSZ, Grecia – DESFA, precum și ICGB – compania care operează interconectorul Grecia-Bulgaria – IGB, după ce în anul 2016, în cadrul reuniunii CESEC de la Budapesta, ministerele de resort din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria au semnat o declarație comună a miniștrilor energiei pentru gazele naturale „Coridorul Vertical”.

Ulterior, pe 1 decembrie 2022, șeful Trasgaz a semnat, la Atena, în marja celei de-a 22-a reuniuni a Summitului World LNG, nou Memorandum de Înțelegere (MoU) privind Coridorul Vertical, care, ca noutate față de versiunea precedentă ce expira în acea lună, include ca parte semnatară și compania Gastrade din Grecia, proprietarul, dezvoltatorul și operatorul terminalului offshore de GNL din nordul Greciei, de la Alexandroupolis.

În ianuarie 2024, cooperarea pentru Coridorul Vertical a fost consolidată prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care prevede participarea a trei noi operatori de transport de gaze naturale, Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, companie controlată de Transgaz, GTSO din Ucraina și Eustream din Slovacia. Documentul a fost semnat cu ocazia Reuniunii la Nivel Înalt pentru Conectivitate în Europa Centrală și de Est (CESEC) de la Atena.