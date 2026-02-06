Dow depășește 50.000 de puncte pentru prima dată în istorie, într-o creștere spectaculoasă a burselor

Dow a atins pentru prima dată 50.000 de puncte vineri. Indicele blue-chip a crescut cu 1.097 de puncte, sau 2,24%, depășind pragul istoric în timpul tranzacționării. Este pentru prima dată când indicele vechi de 129 de ani depășește 50.000 de puncte, conform CNN.

Creșterea Dow este emblematică pentru evoluția persistentă a pieței bursiere, în ciuda tulburărilor recente din Iran, tensiunilor dintre Washington și Bruxelles privind Groenlanda și capturării lui Nicholas Maduro de către SUA.

Wall Street a înregistrat vineri o creștere puternică, revenindu-și după trei zile de scăderi. Indicele S&P 500 a crescut cu 1,7%, iar Nasdaq Composite cu 1,9%.

Extinderea creșterii dincolo de sectorul tehnologic

Piața bursieră americană se află în al patrulea an de creștere. Dow depășește Nasdaq și S&P 500 în acest an, pe măsură ce investitorii se orientează către sectoare precum industria și finanțele.

Goldman Sachs și Caterpillar, cele două acțiuni cu cea mai mare influență asupra Dow, au crescut vineri cu 4,2% și, respectiv, 6,4%.

„Aspectul pozitiv este că asistăm la o extindere a pieței”, a declarat Matt Dmytryszyn, director de investiții la Composition Wealth.

„Nu este vorba doar de acțiuni din sectorul tehnologic. Vedem că tot mai multe companii din sectorul financiar, industrial și al sănătății încep să fie cumpărate”.

Drumul către 50.000 de puncte

Dow a fost creat în 1896 și inițial acoperea 12 acțiuni industriale. Indicele a închis peste 1.000 de puncte pentru prima dată pe 14 noiembrie 1972.

Repere importante: Dow 10.000 în martie 1999, Dow 20.000 în ianuarie 2017, Dow 30.000 în noiembrie 2020, Dow 40.000 în mai 2024.

După scăderea din aprilie 2025, când anunțul președintelui Donald Trump privind tarifele a zguduit piețele, Dow a revenit puternic, recuperând 45.000 în august 2025.

Ce înseamnă pentru investitori

„Fundamentele rămân solide, ceea ce înseamnă o creștere a profiturilor și cheltuieli de consum rezistente”, a declarat Rob Haworth de la US Bank Asset Management.

Planurile de pensii investite în fonduri care urmăresc indici bursieri ar putea beneficia de creșterea pieței. Totuși, experții avertizează asupra volatilității potențiale și recomandă diversificarea portofoliilor.