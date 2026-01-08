Prețurile producției industriale cresc cu 4,8% în noiembrie. Ce sectoare s-au scumpit

Industria energetică a înregistrat cea mai mare majorare anuală de 5,81%, urmată de industria bunurilor de uz curent cu 5,66%.
Datele publicate joi de Institutul Național de Statistică arată evoluții diferite ale prețurilor pe piața internă și piața externă.
Pe piața internă, prețurile producției industriale au scăzut cu 0,04% față de luna octombrie 2025. Însă, au crescut cu 4,95% comparativ cu noiembrie 2024. Pe piața externă, creșterea față de octombrie a fost de 1,16%, iar față de noiembrie 2024 de 4,33%.
Prețurile producției industriale pe total, care includ atât piața internă cât și piața externă, reflectă presiunile inflaționiste din economia românească.
Industria energetică a înregistrat cea mai mare creștere anuală, cu prețurile în noiembrie 2025 fiind cu 5,81% mai mari decât în noiembrie 2024. Față de luna octombrie 2025, sector energetic a înregistrat o scădere de 0,07%.
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au avut o creștere anuală de 6,66%, în timp ce față de octombrie au scăzut cu 1,26%.
Industria bunurilor de uz curent a înregistrat o creștere anuală de 5,66%, iar față de octombrie o majorare de 0,23%. Industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 5,20% anual și cu 0,32% lunar.
Industria bunurilor intermediare a înregistrat o creștere de 4,67% față de noiembrie 2024 și de 1,08% față de octombrie 2025. Industria bunurilor de capital a avut cea mai mică creștere anuală, de 2,52%, și o scădere de 0,09% față de octombrie.
În industria prelucrătoare, creșterea anuală a fost de 4,07%, cu o majorare de 0,95% față de octombrie. Fabricarea produselor din tutun a crescut cu 9,47% anual, fabricarea băuturilor cu 7,78%, iar fabricarea de mobilă cu 8,70%.
Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 11,32%, menținându-se la același nivel față de octombrie.
Industria extractivă a crescut cu 0,83% anual și cu 0,37% lunar, cu evoluții diferite pe segmente. Extracția cărbunelui a crescut cu 12,14% anual, în timp ce extracția petrolului brut și a gazelor naturale a scăzut cu 3,01% față de noiembrie 2024.