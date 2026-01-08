Prețurile producției industriale cresc cu 4,8% în noiembrie. Ce sectoare s-au scumpit

Industria energetică a înregistrat cea mai mare majorare anuală de 5,81%, urmată de industria bunurilor de uz curent cu 5,66%.

Datele publicate joi de Institutul Național de Statistică arată evoluții diferite ale prețurilor pe piața internă și piața externă.

Evoluție diferită pe piețe

Pe piața internă, prețurile producției industriale au scăzut cu 0,04% față de luna octombrie 2025. Însă, au crescut cu 4,95% comparativ cu noiembrie 2024. Pe piața externă, creșterea față de octombrie a fost de 1,16%, iar față de noiembrie 2024 de 4,33%.

Prețurile producției industriale pe total, care includ atât piața internă cât și piața externă, reflectă presiunile inflaționiste din economia românească.

Industria energetică, cea mai mare creștere

Industria energetică a înregistrat cea mai mare creștere anuală, cu prețurile în noiembrie 2025 fiind cu 5,81% mai mari decât în noiembrie 2024. Față de luna octombrie 2025, sector energetic a înregistrat o scădere de 0,07%.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au avut o creștere anuală de 6,66%, în timp ce față de octombrie au scăzut cu 1,26%.

Creșteri semnificative în alte sectoare

Industria bunurilor de uz curent a înregistrat o creștere anuală de 5,66%, iar față de octombrie o majorare de 0,23%. Industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 5,20% anual și cu 0,32% lunar.

Industria bunurilor intermediare a înregistrat o creștere de 4,67% față de noiembrie 2024 și de 1,08% față de octombrie 2025. Industria bunurilor de capital a avut cea mai mică creștere anuală, de 2,52%, și o scădere de 0,09% față de octombrie.

Sectoare cu evoluții notabile

În industria prelucrătoare, creșterea anuală a fost de 4,07%, cu o majorare de 0,95% față de octombrie. Fabricarea produselor din tutun a crescut cu 9,47% anual, fabricarea băuturilor cu 7,78%, iar fabricarea de mobilă cu 8,70%.

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 11,32%, menținându-se la același nivel față de octombrie.

Industria extractivă a crescut cu 0,83% anual și cu 0,37% lunar, cu evoluții diferite pe segmente. Extracția cărbunelui a crescut cu 12,14% anual, în timp ce extracția petrolului brut și a gazelor naturale a scăzut cu 3,01% față de noiembrie 2024.