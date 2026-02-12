INS: Salariul mediu net a fost în decembrie 2025 de 5.914 lei, cu 299 lei mai mare decât în luna anterioară

În luna decembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie, iar câştigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei, în creştere cu 299 lei, adică 5,3%, față de luna noiembrie 2025.

În luna decembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna anterioară, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari, cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

În ce sectoare s-au înregistrat creșteri

Conform INS, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (28,4%) și în intermedieri financiare (26,4%).

Creșteri între 12% și 23% au fost înregistrate în industria metalurgică, transporturi pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, telecomunicaţii, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea altor mijloace de transport, captarea, tratarea şi distribuţia apei, alte activităţi extractive, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare.

Sectoare cu scăderi ale câștigului salarial

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

-cu 9,6% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

-între 0,5% și 3,0% în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar, INS arată că s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+0,3%). Câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna recedentă în învăţământ (-2,5%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare), respectiv în administraţia publică (-0,4%).