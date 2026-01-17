Visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan de a intra în istorie pe un cal alb se cam duce pe apa sâmbetei – Fifor

„Și uite așa, încet-încet, visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan de a intra în istorie pe un cal alb, ca fiind eroul care a dus cruciada împotriva deficitului, se cam duce pe apa sâmbetei. Realitatea ultimelor luni pare să-l distribuie într-un alt rol: cel al lui Jupuitu din Moromeții. Cu un alt Ilie, coleg de platou. Mult mai celebru ca el. Ilie Moromete”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Social-democratul e de părere că „România lui Bolojan începe să semene tot mai mult cu un Moromete colectiv”. , îi spune Ilie Moromete lui Jupuitu, ridicând din umeri. ”.

Potrivit lui Fifor, ultimele cifre oficiale comunicate de INS arată ceea ce numai Bolojan refuză să vadă. Cea mai puternică scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani „Cea mai puternică scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. De la învestirea noului Guvern, puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu net a scăzut în continuu”.

Institutul Național de Statistică anunță că în luna noiembrie 2025 puterea de cumpărare a salariului net a scăzut cu 5,1%. A cincea lună consecutivă de scădere, iar decembrie 2025 și ianuarie 2026 nu pot fi decât mai rău, arată Fifor. „Suntem singura țară din Uniunea Europeană care se prăbușește în ritmul acesta. Inflație de peste 10%, taxe și impozite majorate, prețuri urcate până la cer, o economie frânată și un refuz sinucigaș de a adopta vreo măsură de relansare economică”, adaugă deputatul.

„Cam asta e fotografia României la început de an. Sărăcită. Fără buget. Și cu amenințarea unei noi asumări. Alt pachet de cu barda. Alte tăieri. De data asta, cu 10% din cheltuielile cu salariile la central și 30% la local. Tai sau dai afară. Așa se traduce, pe scurt, reforma lui Ilie Bolojan.

Dar știi ceva, nea Ilie? Vrei sprijin pentru asumare pe pachetul trei fără măsurile de stimulare economică ale PSD? N-am! Tăieri de venituri și concedieri fără nimic în loc? N-am! Alte creșteri de taxe? N-am! Nu ne căuta pentru că răspunsul nostru va fi același: n-am!