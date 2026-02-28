Mihai Fifor: „Situația din Orientul Mijlociu impune reținere și protecția imediată a cetățenilor români”

Deputatul PSD a subliniat, într-o postare pe Facebook, că situația este extrem de dinamică, iar consecințele strategice vor depinde de reacțiile ulterioare și de capacitatea părților implicate de a evita o escaladare periculoasă.

„Nu putem însă fi decât fermi față de comportamentul regimului de la Teheran”, a afirmat el, criticând acțiunile destabilizatoare ale acestuia, încălcările sistematice ale drepturilor omului, sprijinul acordat organizațiilor teroriste și susținerea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Fifor a insistat că, în perioada imediat următoare, „este esențial să prevaleze reținerea și soluțiile diplomatice, pentru a limita riscul extinderii conflictului și al amplificării tensiunilor într-o regiune deja extrem de volatilă”.

El și-a exprimat totodată profunda preocupare față de cetățenii români aflați în statele din Golf sau blocați în aeroporturi, din cauza restricțiilor de trafic aerian și a riscurilor de securitate.

„Așteptăm din partea Ministerului Afacerilor Externe implicare totală, coordonare permanentă și utilizarea tuturor instrumentelor diplomatice și consulare pentru a asigura protecția și repatrierea lor în siguranță”, a afirmat Fifor.

În încheiere, deputatul a subliniat că „în astfel de momente, statul român trebuie să acționeze rapid, ferm și eficient în sprijinul propriilor cetățeni”, reafirmând importanța unei reacții coerente și responsabile în contextul internațional tensionat.