Prima pagină » Politic » Mihai Fifor: „Situația din Orientul Mijlociu impune reținere și protecția imediată a cetățenilor români”

Mihai Fifor: „Situația din Orientul Mijlociu impune reținere și protecția imediată a cetățenilor români”

Mihai Fifor a declarat că evoluțiile din Orientul Mijlociu „nu pot decât provoca maximă preocupare” și că este „prematur să ne lansăm în evaluări privind impactul operațiunii militare americano-israeliene asupra Iranului și dezvoltările din orele următoare din zona Golfului”.
Mihai Fifor: „Situația din Orientul Mijlociu impune reținere și protecția imediată a cetățenilor români”
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
28 feb. 2026, 21:30, Politic

Deputatul PSD a subliniat, într-o postare pe Facebook, că situația este extrem de dinamică, iar consecințele strategice vor depinde de reacțiile ulterioare și de capacitatea părților implicate de a evita o escaladare periculoasă.

„Nu putem însă fi decât fermi față de comportamentul regimului de la Teheran”, a afirmat el, criticând acțiunile destabilizatoare ale acestuia, încălcările sistematice ale drepturilor omului, sprijinul acordat organizațiilor teroriste și susținerea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Fifor a insistat că, în perioada imediat următoare, „este esențial să prevaleze reținerea și soluțiile diplomatice, pentru a limita riscul extinderii conflictului și al amplificării tensiunilor într-o regiune deja extrem de volatilă”.

El și-a exprimat totodată profunda preocupare față de cetățenii români aflați în statele din Golf sau blocați în aeroporturi, din cauza restricțiilor de trafic aerian și a riscurilor de securitate.

„Așteptăm din partea Ministerului Afacerilor Externe implicare totală, coordonare permanentă și utilizarea tuturor instrumentelor diplomatice și consulare pentru a asigura protecția și repatrierea lor în siguranță”, a afirmat Fifor.

În încheiere, deputatul a subliniat că „în astfel de momente, statul român trebuie să acționeze rapid, ferm și eficient în sprijinul propriilor cetățeni”, reafirmând importanța unei reacții coerente și responsabile în contextul internațional tensionat.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
Gandul
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor