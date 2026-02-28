Ofensiva lansată de Trump împotriva Iranului crește temerile unui război prelungit în Orientul Mijlociu

Președintele american Donald Trump a lansat o amplă ofensivă militară împotriva Iranului, escaladând dramatic tensiunile în Orientul Mijlociu, scrie SkyNews.

Acțiunea, susținută de Israel, ar putea declanșa un conflict de săptămâni, cu consecințe globale. Discuțiile diplomatice de la Geneva arătaseră progrese timide cu doar câteva zile înainte, însă atacul brusc a împins regiunea către un război deschis.

Diplomația abandonată odată cu începerea acțiunii militare

Săptămâna trecută, negocierile suplimentare între oficiali occidentali și iranieni urmau să continue. Aceste eforturi par acum marginalizate, în condițiile în care Washingtonul a acționat fără aprobarea Națiunilor Unite (ONU) sau autorizarea Congresului american. Aliații regionali, cu excepția Israelului, au îndemnat la prudență și reținere.

Trump a prezentat operațiunea drept un efort de a slăbi conducerea Iranului. El speră că presiunea susținută ar putea destabiliza regimul aflat la putere și ar încuraja schimbări interne. Totuși, oficialii iranieni au avertizat că vor riposta sever în cazul unui atac.

Risc de escaladare în zona Golfului

Au apărut deja informații despre lovituri și contraatacuri în zona Golfului Persic. Regiunea gestionează aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol. Orice perturbare prelungită ar putea crește prețurile la energie și ar putea destabiliza piețele globale.

Conducerea Iranului este probabil să considere conflictul o luptă pentru supraviețuire. Analiștii avertizează că escaladarea s-ar putea extinde în țările vecine care găzduiesc forțe americane.

Mize politice și economice

Ofensiva generează și provocări politice pentru aliații-cheie ai SUA. Marea Britanie a exclus utilizarea bazelor sale pentru a sprijini operațiunea. Persistă îngrijorări legate de legalitatea și consecințele pe termen lung ale atacului.

Pe plan intern, Trump se confruntă cu presiuni economice și critici politice intense înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Criticii se întreabă dacă problemele interne au influențat decizia.

Dacă operațiunea nu va produce rezultate decisive, costul politic ar putea fi semnificativ.