Prima pagină » Știri externe » Șoc pe piața energiei. Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial

Presa din Israel anunță că Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.
Andrei Rachieru
28 feb. 2026, 18:16, Știri externe

Aproximativ 20% până la 30% din consumul mondial de țiței tranzitează zilnic această zonă strategică, iar blocarea sa ar putea genera un șoc major pe piețele energetice internaționale.

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, decizia Iranului de a bloca accesul navelor comerciale vine în contextul escaladării conflictului regional din Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz este principala arteră de transport pentru exporturile de petrol ale unor mari producători precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

Închiderea Strâmtorii Ormuz afectează direct fluxurile de petrol către Asia, Europa și America de Nord, punând presiune pe lanțurile de aprovizionare și crescând riscul unor întârzieri majore în livrări.

De ce este critică închiderea Strâmtorii Ormuz pentru economia globală

Experții în energie avertizează că închiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă unul dintre cele mai grave scenarii pentru piețele globale. Aproximativ o treime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial trece prin această rută îngustă, cu o lățime de doar câteva zeci de kilometri în unele puncte.

O blocare prelungită ar putea duce la creșteri explozive ale prețului petrolului, alimentând inflația globală și afectând economiile dependente de importuri energetice. Analiștii estimează că, în lipsa unor rute alternative viabile, stocurile strategice ale statelor consumatoare ar putea fi puse rapid sub presiune.

