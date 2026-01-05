Venezuela schimbă harta energiei globale: SUA ar putea controla 30% din petrolul mondial

Schimbările rapide din regimul venezuelean presupun o schimbare drastică a controlului global asupra petrolului. Un singur actor ar putea controla o mare parte din rezervele mondiale, potrivit eleconomista.es.

SUA era deja cel mai mare producător de petrol brut din lume, pompând zilnic aproximativ 13,3 milioane de barili, față de 9,5 milioane în Arabia Saudită sau Rusia. Marea problemă a SUA era nivelul scăzut al rezervelor dovedite de țiței în comparație cu marile puteri.

SUA controlează 30% din rezervele mondiale

Se estimează că sub teritoriul SUA se află între 35 și 41 de miliarde de barili de țiței recuperabil, conform EIA. Situația e comparată față de 300 de miliarde în Venezuela sau 260 de miliarde în Arabia Saudită. Dacă se ia în considerare controlul viitor asupra petrolului venezuelean și al celui din Guyana (gestionat aproape în întregime de compania americană Exxon), SUA ar controla 30% din tot petrolul din lume, potrivit unui raport publicat de JP Morgan.

„Aproximativ 30% din toate rezervele mondiale de petrol ar putea fi consolidate sub influența americană”, susține Natasha Kaneva, director de strategie pentru materii prime la JP Morgan. Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume. Are în special țițeiul greu de care rafinăriile americane au atâta nevoie. SUA este bogată în petrol ușor și dulce, dar deține foarte puțin petrol greu, necesar pentru derivate și amestecuri industriale.

303 miliarde de barili în Venezuela

„Cu 303 miliarde de barili de rezerve dovedite de țiței, Venezuela reprezenta aproape 20% din rezervele mondiale în 2024, mai mult decât orice altă țară”, afirmă JP Morgan.

Dacă se iau în considerare descoperirile din Guyana împreună cu rezervele SUA, totalul combinat ar putea poziționa SUA ca unul dintre principalii deținători de rezerve mondiale, reprezentând aproximativ 30% din totalul mondial.

Schimbare pentru energia globală

„Acest lucru ar marca o schimbare notabilă în dinamica energetică mondială. Cu acces și influență mai mare, SUA ar putea exercita un control mai mare asupra tendințelor pieței petrolului, contribuind la stabilizarea prețurilor și menținerea acestora în limite scăzute”, afirmă JP Morgan. Această influență mai mare ar îmbunătăți securitatea energetică a SUA și ar putea reconfigura echilibrul de putere pe piețele energetice internaționale.

SUA ar putea acționa ca un contrapondere și mai mare față de OPEC, ceea ce se întâmplă deja, dar s-ar putea intensifica dacă SUA reușesc să-și mărească rezervele potențiale.

Investiții în infrastructura venezueleană

Gavekal Research subliniază că Venezuela exportă mai puțin de un milion de barili pe zi din cauza stării precare a infrastructurii petroliere. Cu un regim îmbunătățit, companiile petroliere se vor grăbi să îmbunătățească capacitatea de producție. Cu petrolul cotat la 60 de dolari pe barilul de Brent, rămâne de văzut până unde sunt dispuse companiile americane să investească în industria venezueleană.