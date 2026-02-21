Ultima piesă din turnul central al Bazilicii Sagrada Familia a fost montată

Ultima piesă din turnul central al bazilicii Sagrada Familia a fost pusă la loc, vineri, aducând lăcașul catolic la o înălțime maximă de 172, 5 metri, după mai bine de un secol de la începerea lucrărilor, potrivit The Guardian.

Timp de câteva zile, vântul a fost prea puternic pentru ca echipele de muncitori să poată lucra. Totuși, partea superioară a crucii de oțel și sticlă, înaltă de 17 metri, a fost ridicată în poziție vineri, la ora 11:00.

Astfel, baZilica Sagrada Familia, căruia arhitectul catalan, Antoni Gaudí i-a dedicat ultima parte a vieții sale, a devenit cea mai înaltă clădire din Barcelona, dar și cea mai înaltă biserică din lume.

Arhitectul șef al proiectului, Jordi Faulí spune că ziua a fost una plină de bucurie, în timp ce steagurile Cataloniei și a Vaticanului erau arborate: „A fost o zi plină de bucurie, minunată pentru toți cei care au făcut-o posibilă”.

În data de 10 iunie va avea loc o ceremonie pentru a marca completarea turnului principal, cel mai înalt turn dintre toate cele 18 create de Gaudí. Ceremonia va marca centenarul de la moartea arhitectului catalan, care s-a stins în 10 iunie 1926, la 16 ani după ce lăcașul de cult a fost asfințit de Papa Benedict al XVI.

Lucrările la bazilică sunt preconizate a se încheia în aproximativ un deceniu, odată cu construirea unei fațade impresionante care va fi orientată spre sud.

Timp de decenii, Sagrada Familia a fost un șantier deschis, unde generații de pietrari și dulgheri au lucrat în jurul turiștilor care, în cele din urmă, au finanțat construcția. În ultimii 15 ani, când au început lucrurile în interiorul bazilicii, lăcașul a început să semene mai mult cu o biserică decât cu un șantier.

Sagrada Familia este cea mai importantă atracție turistică a Barcelonei și aduce aproximativ 5 milioane de vizitatori pe an, dar și un venit anual de aproximativ 150 de milioane de euro, din care aproximativ jumătate din bani au fost cheltuiți până acum pentru construcție.