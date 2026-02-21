Trafic în condiții de ninsoare abundentă pe aeroporturile Capitalei. Zborurile pot întârzia

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, nu sunt curse întârziate, dar zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

Se intervine cu 58 de utilaje pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor.

Compania anunță că, în ultimele zile, echipajele pentru operațiuni de iarnă au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătrați ai suprafețelor operaționale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130 de mii de tone de zăpadă.

„Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri”, transmite CNAB.