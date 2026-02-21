Prima pagină » Social » Trafic în condiții de ninsoare abundentă pe aeroporturile Capitalei. Zborurile pot întârzia

Traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă și pe Aeroportul București Băneasa se desfășoară sâmbătă dimineața în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol.
21 feb. 2026, 07:17, Social

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, nu sunt curse întârziate, dar zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

Se intervine cu 58 de utilaje pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor.

Compania anunță că, în ultimele zile, echipajele pentru operațiuni de iarnă au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătrați ai suprafețelor operaționale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130 de mii de tone de zăpadă.

„Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri”, transmite CNAB.

