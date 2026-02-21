Mai multe persoane blocate în mașini pe drumurile din Brăila din cauza zăpezii

ISU Brăila a anunțat că intervine sâmbătă dimineața pe drumul comunal DC 29, în apropierea localității Colțea, unde o dubă în care se află trei adulți și un autoturism în care se află doar șoferul sunt blocate din cauza zăpezii de pe carosabil. La fața locului se intervine cu un utilaj de deszăpezire.

De asemenea, se intervine și pe drumul comunal DC 29 în apropierea localitatea Ulmu, unde un autoturism în care se află șoferul a rămas blocat.

Totodată, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă s-a intervenit cu un utilaj pentru deblocarea unui autoturism pe DJ 211C, pe raza localității Tătaru. În mașină se aflau doi adulți și doi copii, care au fost preluați și duși la Primaria comunei Dudești, în vederea cazării.

Restricții de trafic

Autoritățile au anunțat că, începând cu ora 1.15, a fost închis, temporar, drumul național DN 21A Bărăganu – Țăndărei, măsură instituită preventiv pentru evitarea blocajelor rutiere și a producerii unor evenimente nedorite în condițiile meteorologice actuale.

De asemenea, pe drumul național DN 21, Viziru – limita județ Ialomita. s-a instituit restricție pentru autovehiculele cu masa totală maxim autorizată de 3,5 tone.

Și DJ 211B între Victoria și Bărăganu este blocat din cauza zăpezii.