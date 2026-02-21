Prima pagină » Social » Cod galben de ninsori și viscol. Copaci căzuți în București. Drumuri închise în Ialomița

Pompierii din capitală au intervenit în cursul nopții pentru degajarea a 13 copaci căzuți. În Ialomița, din cauza ninsorilor și viscolului, mai multe drumuri au fost închise.
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 07:34, Social

UPDATE:

În județul Călărași, traficul este oprit pe DN 3 București – Călărași, DJ 201B Lehliu-Gară – Sălcioara, DJ 403 Luica – Mănăstirea, DJ 402 Nana – Fundulea și DJ 301 Budești – Fundeni.

Pe DN 41, DN 4 și DN 31 se circulă în condiții de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu
zăpadă viscolită.

Circulația este blocată pe următoarele tronsoane de drum județean, unde deplasarea nu este
posibilă din cauza troienelor de zăpadă și a autovehiculelor rămase înzăpezite:
-DJ 201B Lehliu-Gară – Valea Argovei
-DJ 301 Belciugatele – Măriuca
-DJ 303 Sărulești – Săndulița
-DJ 402 Fundulea – Solacolu
-DJ 403 Luica – Mănăstirea.

De asemenea, pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere și pentru a permite
intervenția utilajelor de deszăpezire, a fost instituită restricția de circulație pentru
autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe:
-DN 3A Lehliu-Gară – Drajna
-DN 4 Frumușani – Oltenița.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov anunță că, în cursul nopții, pompierii au avut 15 intervenții.

S-a acționat pentru îndepărtarea a 13 copaci căzuți și a două elemente de construcție.

În urma acestor evenimente, au fost avariate trei autoturisme și un gard.

La nivelul municipiului București, nu au fost inregistrate situații deosebite si nu sunt persoane rănite.

De asemenea, jandarmii Capitalei au intervenit pentru a ajuta patru persoane fără adăpost, care au fost transportate în centre de noapte.

Drumuri închise în Ialomița

Autoritățile din județul Ialomița au decis, din cauza condițiilor meteorologice, închiderea circulației pe mai multe drumuri, pentru siguranța participanților la trafic.

Este vorba de:
-DN 21A Țăndărei – limită județul Brăila
-DJ 213 Chirana – limită cu județul Brăila
-DJ 201 B – Rasi Ciochina
-DJ 313 Horia – Axintele
-DJ 402 Hagiesti – Lilieci
-DJ 302 Movilita – Dragoesti și Movilita – Dridu
-DJ 102 H – Grindu – Colelia
-DJ 203 B Girbovi – Grindu
-DJ 102 h Milosesti – Reviga
-DJ 101U Maia – Fierbinti
-DJ 306B DN2A – Gheorghe Doja
-DJ 402 LiLieci – Hagiești.

De asemenea, sunt instituite următoarele restricții:
-Restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN 2C Slobozia – limita județul Buzău
-Restricție pentru auto de peste 3,5 t DN 21 Slobozia – limită județul Brăila
-Restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN2A Slobozia – Urziceni
-Restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN 1D Urziceni – limită județul Prahova.

Echipele ISU Ialomița au acționat în cursul nopții pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil pe DN2, în localitatea Sinești, și deblocarea a 4 autoturisme aflate pe drumuri județene.

