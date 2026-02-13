Prima pagină » Social » Incendiu la mai multe mașini pe Bulevardul Costructorilor din Capitală. O persoană a murit

Pompierii intervin vineri pentru stingerea unui incendiu care a cuprins mai multe mașini pe Bulevardul Constructorilor din Capitală. O persoană a murit.
Incendiu la mai multe mașini pe Bulevardul Costructorilor din Capitală. O persoană a murit
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 13:27, Social

ISU București Ilfov anunță că intervine pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la o mașină, afectând și alte 3 autovehicule din apropiere.

Până in momentul de față au fost identificate două victime, dintre care una decedată.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

