Un angajat al unei spălătorii din Capitală, reținut pentru că ar fi furat 5.700 de lei și 1.000 de euro

Un angajat al unei spălătorii din Capitală a fost reținut, marți, de polițiști, după ce ar fi furat două portofele din mașina pe care o curăța. Bănuitul, în vârstă de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
După ce a văzut că banii, dar și valuta lipsesc din mașină, șoferul a alertat poliția.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 11.00, în timp ce își desfășura activitatea în cadrul spălătoriei și presta servicii de igienizare asupra autoturismului persoanei vătămate, bănuitul ar fi sustras suma de 5.700 de lei și 100 de euro din interiorul a două portofele depozitate în cotiera autovehiculului”, informează Poliția Capitalei.

În urma investigațiilor, polițiști l-au găsit pe presupusul hoț, în vârstă de 30 de ani, care lucra la spălătorie.

Bărbatul a fost depistat, iar marți, cu sprijinul polițiștilor IPJ Bacău. Bărbatul a fost dus la audieri cu sprijinul IJJ Bacău.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, informează Poliția Capitalei.

