O femeie de 75 de ani din Capitală, tâlhărită de doi tineri care se dădeau vânzători de parfumuri

Poliția Capitalei a publicat momentul în care cei doi indivizi care ar fi tâlhărit-o pe bătrâna de 75 de ani, au intrat în scara blocului în care locuia femeia. Aceștia s-au dat drept vânzători de parfumuri, și-au cerut voie să folosească toaleta, apoi i-au furat pensia. Jaful s-a petrecut în 19 ianuarie.
Daiana Rob
10 feb. 2026, 13:35, Social

Pe imagini se vede cum cei doi indivizi au intrat în scara blocului.

Potrivit polițiștilor, cei doi s-au dat drept vânzători de parfumuri și ulterior, și-au cerut voie să meargă la toaletă și apoi au cotrobăit prin casă.

Într-un dulap, aceștia i-au găsit femeii pensia, și i-au fi furat banii amenințând-o cu un cuțit.

„Sub pretextul vânzării de parfumuri și invocând ulterior necesitatea folosirii toaletei, autorii au pătruns în locuința unei persoane vătămate în vârstă de 75 de ani, aflată într-o stare evidentă de vulnerabilitate.

Odată intrați în locuință, aceștia au început să cotrobăie, iar într-un buzunar al unei geci (dintr-un dulap) au descoperit suma de 2.200 de lei, reprezentând pensia bătrânei. Banii au fost sustrași, iar pentru a-și asigura scăparea, autorii au amenințat victima cu un cuțit”, se arată în conicatul transmis de Poliția Capitalei.

Cei doi tineri, cu vârsta de 18 și 28 de ani au fost identificați de criminaliști, iar cursul zilei de ieri anchetatorii au percheziționat locuința acestora. Cei doi tineri au fost depistați și reținuți.

Marți, aceștia vor fi prezentați în fața instanței în vederea impunerii măsurilor legale, potrivit Poliției Sector 3. Jaful s-a petrecut în19 ianuarie.

