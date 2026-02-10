Prima pagină » Știrile zilei » Percheziții în Sectorul 1 al Capitalei după ce doi bărbați au furat un scuter și o bicicletă electrică

Percheziții în Sectorul 1 al Capitalei după ce doi bărbați au furat un scuter și o bicicletă electrică

Polițiștii Capitalei au efectuat, marți, o percheziție domiciliară într-un dosar penal de furt calificat, în urma căreia doi bărbați au fost conduși la audieri. Bărbații ar fi furat un scuter și o bicicletă electrică. Ulterior, bunurile au fost recuperate și restituite.
O femeie de 75 de ani din Capitală, tâlhărită de doi tineri care se dădeau vânzători de parfumuri
O femeie de 75 de ani din Capitală, tâlhărită de doi tineri care se dădeau vânzători de parfumuri
Momentul când primarii râd de premier. Bolojan: Lăsați-mă să răspund!
Momentul când primarii râd de premier. Bolojan: Lăsați-mă să răspund!
Premierul Bolojan luat la rost de o primăriță de comună: „Ne îngropați pe toți”
Premierul Bolojan luat la rost de o primăriță de comună: „Ne îngropați pe toți”
Premierul Ilie Bolojan despre sumele de transfer: Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară
Premierul Ilie Bolojan despre sumele de transfer: Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară
Bolojan, avertisment pentru primari: „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți”. Premierul avertizează: transferuri limitate, eficiență sau reformă administrativă
Bolojan, avertisment pentru primari: „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți”. Premierul avertizează: transferuri limitate, eficiență sau reformă administrativă
Radu Mocanu
10 feb. 2026, 12:47, Social

„Astăzi, 10 februarie 2026 (n.r. marți), polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, a transmis Poliția Capitalei.

Ancheta a fost demarată în urma unei sesizări din noiembrie 2025, când un bărbat ar fi tăiat sistemul antifurt și ar fi furat un scuter care aparține unui nepalez, creând astfel un prejudiciu de 4.500 de lei. 

Scuterul furat a fost găsit abandonat, întrucât suspectul nu a reușit să-l pornească, și a fost restituit proprietarului. 

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 39 de ani, bănuit de comiterea faptei. 

În urma perchezițiilor, a fost identificat și fratele acestuia, bănuit că ar fi sustras luni o bicicletă electrică, tot prin tăierea sistemului antifurt, de pe o stradă din Sectorul 1.

Bărbații au fost conduși la audieri. „Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, mai transmit autoritățile. 

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în Vaslui. Ce afacere a deținut în oraș. Soția lui, în stare gravă la spital
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor