Evadare la Giurgiu. Bărbatul este căutat în tot județul, inclusiv în zona frontierei

Autoritățile au dat alarma vineri, imediat după ce au constatat evadarea, potrivit antena3.ro. Bărbatul nu s-a întors la timp la Penitenciarul Giurgiu.

El a beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei pentru trei luni din motive medicale.

Pentru a obține învoirea, deținutul a dovedit că are boli care nu pot fi tratate în închisoare. El a făcut și o solicitare privind prelungirea întreruperii, dar cererea nu a fost încă analizată.

Evadatul a fost condamnat șase ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate. El a fost dat în căutare în tot județul Giurgiu. De asemenea, evadatul este căutat în zona frontierei cu Bulgaria de la Dunăre.