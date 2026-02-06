Prima pagină » Breaking News » Evadare la Giurgiu. Bărbatul este căutat în tot județul, inclusiv în zona frontierei

Evadare la Giurgiu. Bărbatul este căutat în tot județul, inclusiv în zona frontierei

Evadarea a fost anunțată vineri. Bărbatul nu s-a întors la timp la Penitenciarul Giurgiu dintr-o învoire pentru motive medicale. Deținutul a fost condamnat pentru viol.
Sursa: Facebook/ANP.PaginaOficiala
Petru Mazilu
06 feb. 2026, 12:14, Justiţie

Autoritățile au dat alarma vineri, imediat după ce au constatat evadarea, potrivit antena3.ro. Bărbatul nu s-a întors la timp la Penitenciarul Giurgiu.

El a beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei pentru trei luni din motive medicale.

Pentru a obține învoirea, deținutul a dovedit că are boli care nu pot fi tratate în închisoare. El a făcut și o solicitare privind prelungirea întreruperii, dar cererea nu a fost încă analizată.

Evadatul a fost condamnat șase ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate. El a fost dat în căutare în tot județul Giurgiu. De asemenea, evadatul este căutat în zona frontierei cu Bulgaria de la Dunăre.

