Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova

Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, în 2015, a evadat de la Rahova.
Andreea Tobias
26 ian. 2026, 12:25, Social

Turcul fusese condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit.

Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului” – este anunțul Poliției Capitalei.

Penitenciarul Rahova anunță că luni, în jurul orei 10.05, s-a constatat că deținutul Atash Abdullah, în vârstă de 45 de ani, fără antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, aflat în regim semi-deschis, încarcerat în penitenciarul București – Rrahova, nu s-a întors din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată la ora stabilită.

Pentru prinderea deținutului au fost sesizate mai multe instituții, a fost alarmat personalul și au fost trimise echipe de căutare formate din polițiști de penitenciar ai unității.

Neprezentarea din permisiunea ieșirii din penitenciar la ora stabilită este asimilată infracțiunii de evadare și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Deținutul are înălțimea de 1,68 m, statura atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten deschis, șaten închis, iar la momentul părăsirii unității purta blugi de culoare neagră, geac albastră, bluză de training gri și era încălțat cu adidaș de culoare albă.

Accidentul în care a murit poliţistul Gheorghe Ionescu a avut loc în august 2015, în zona intersecţiei străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera.

Poliţistul a încercat să oprească atunci mașina condusă de Abdullah Ataș. Turcul a încetinit, dar când a ajuns în dreptul polițistului, a accelerat şi l-a lovit.

Polițistul a murit la spital la trei săptămâni după accident.

