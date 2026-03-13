S-a votat. Slatina este primul oraș ce a interzis sălile de jocurile de noroc și pariurile sportive. Ședință cu scadal

„S-a luat hotărârea. Jocurile de noroc și pariurile sunt interzise. De astăzi nu mai primesc autoizație de funcționare de la primărie. Ele au autorizație un an de zile, pe măsură ce ele expiră, operatorii nu le mai pot înnoi. Să se mute unde vor, nu pe raza municipiului. Eu cre că pentru sănătatea orașului e o decizie corectă”, a spus Mario De Mezzo, la România TV.

Hotărârea nu va produce efecte imediate în ceea ce privește închiderea tuturor sălilor de jocuri și agențiilor de pariuri, însă acestea vor dispărea treptat din oraș în următorul an, pe măsură ce le expiră autorizațiile de funcționare.

Ședința Consiliului Local a fost marcată de proteste din partea angajaților și reprezentanților operatorilor de jocuri de noroc din oraș. Aceștia le-au cerut consilierilor să nu voteze proiectul, susținând că sute de oameni riscă să își piardă locurile de muncă. În ciuda acestor proteste, aleșii locali au aprobat interdicția. Ședința s-a lăsat cu scandal și țipete.

Cum funcționează interzicerea

Autorizațiile emise de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc sunt valabile timp de un an, astfel că unele firme vor mai putea funcționa până la expirarea documentelor deja obținute. Potrivit primarului, există operatori care și-au luat autorizația chiar înainte de apariția ordonanței în Monitorul Oficial și care pot continua activitatea până la termenul-limită. Ulterior, aceștia nu vor mai putea obține documentele necesare pentru a funcționa în municipiu.

Edilul a susținut că perioada de tranziție ar trebui să le ofere angajaților timp să își găsească alte locuri de muncă.

Primarul a mai spus că înțelege nemulțumirile angajaților din industrie, însă consideră că interesul comunității este mai important.

În ceea ce privește impactul financiar, administrația locală susține că bugetul municipiului nu va pierde bani prin închiderea sălilor de jocuri de noroc, întrucât taxele aferente sunt plătite la bugetul de stat. Primarul a precizat că Slatina renunță doar la un posibil venit suplimentar, care ar fi putut proveni din taxarea acestor activități la nivel local.

De asemenea, Mario De Mezzo consideră că dispariția sălilor de jocuri și a agențiilor de pariuri ar putea avea efecte și asupra pieței spațiilor comerciale. Potrivit acestuia, chiriile practicate în prezent pentru astfel de locații sunt mai mari decât în cazul altor afaceri, iar retragerea operatorilor din domeniu ar putea permite instalarea unor activități comerciale diferite.

Potrivit referatului care a însoțit proiectul de hotărâre, în municipiul Slatina funcționează în prezent aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc și circa 20 de agenții de pariuri sportive.